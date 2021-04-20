Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi

20.04.2021 13:19
Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi, System.String[]

Görgü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt sahasını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Görgülü gençlerimizin saha talebini yerine getirip, bölgemize nezih ve modern alanlara sahip güzel bir spor yatırımı kazandırdık" diye konuştu.

Görgü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt sahasını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Görgülü gençlerimizin saha talebini yerine getirip, bölgemize nezih ve modern alanlara sahip güzel bir spor yatırımı kazandırdık" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel ve Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız ile birlikte 2 bin 800 metrekare alanda hizmete sunulan semt sahasını inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın hizmetleriyle gönüllerde taht kurduğunu ifade eden Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, bölgenin ihtiyaç duyduğu futbol sahasının mahallelerinde hizmete girmesinden dolayı büyük bir memnuniyet yaşadıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarına her geçen gün bir yenisini daha eklediğini söyleyen MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya da, " Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatlarıyla Görgü mahallemize çok güzel bir saha kazandırıldı. Gençlerimiz burada gönül rahatlığıyla sporunu yapacak ve zamanlarını faydalı geçirecekler. Mehmet Çınar Başkanımız seçildiği günden bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Yeşilyurt'un çehresini değiştirmiştir. Yeşilyurt'un en ücra noktasından merkezine kadar bütün yaşam alanlarında gerçeğe dönüşen yatırımlar bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Hizmetlerin tüm yaşam alanlarına yaygınlaşması kentimizin gelişmesi açısından çok önemlidir. Yeşilyurt'umuz her alanda gelişiyor, Başkanımız da güzel çalışmalar yapıyor, başarılar dileriz. Semt Sahamızın Görgü mahallemize ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarla Yeşilyurt'un her noktasını daha değerli ve özel hale getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Görgü'lü gençlerin futbol sahası talebini yerine getirdiklerini aktardı.

Görgü mahallesine modern ve nezih alanlara sahip güzel bir spor sahası kazandırdıklarını dile getiren Çınar, " MHP İlçe Başkanımız, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız ve Meclis Üyelerimizle birlikte Görgü Mahallemizde yapımı tamamlana semt sahamızı inceledik. 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan etmiştik. Yeni dönem vaatlerimizden olup şu anda 30 farklı noktada inşaatları devam eden Spor Tesisleri yatırımlarımızdan bir tanesini Görgü Mahallemize kazandırmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Yeşilyurt'umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet ettiğimiz için ayrıca sevinçliyiz. Görgü mahallesi gençleri bizden saha talebinde bulunmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteklerinin yanı sıra Belediyemizin imkanlarıyla gençlerimizin dinamik, sağlıklı ve güzel bir hayat yaşamaları hedefiyle mahallemize güzel bir spor yatırımı kazandırdık. Bizler sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizle gençlerimizin aktif, dinamik ve her alanda kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için çabalıyoruz. Bu tür yatırımlarımız aracılığıyla ilçemizin farklı bölgelerinde ki yetenekli sporcuların ortaya çıkmasını da sağlamış olacağız. Profesyonel takımlarımıza gidebilecek yetenekte olan gençlerimiz bu tür sahalarda kendilerini gösterip, güzel bir geleceğe bir anlamda yelken açacaklar. İlçemizde yetenekli sporcularımız var, bu güçlü potansiyeli spor yatırımlarımızla ön plana çıkartacağız. Görgü başta olmak üzere çevre mahallelerden gelen gençlerimizde burayı aktif olarak kullanmaya başladı. Sahanın yan tarafına soyunma odaları, idari bölüm, lavabo ve wc'nin olduğu güzel bir tesis daha kazandıracağız. Gençlerimiz bu tür yatırımlardan büyük mutluluk duyuyor, doğal olarak ta bizlerde mutlu oluyoruz. İlçemizin dört bir tarafına spor yatırımlarımızı yaygınlaştırıp, spora ve sporcuya verdiğimiz önemi daha fazla ön plana çıkartacağız. Sporun bütün branşlarını destekliyoruz ve bu hizmetlerimizi artırarak vatandaşlarımıza ve gençlerimize en güzel hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra halı sahanın yan tarafında inşaatına başlanan sosyal tesisi inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. - MALATYA

Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi
Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi
Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi
Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Çınar, yapımı tamamlanan semt sahasını inceledi - Son Dakika Spor


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