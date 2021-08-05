Üye Girişi
Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi

05.08.2021 15:41
Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TRT Belgesel kanalında her hafta pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan "Şefin Özel Konuğu" yemek programı çekimlerini Yeşilyurt Lezzet Caddesi'ndeki Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda gerçekleştiren program ekibiyle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TRT Belgesel kanalında her hafta pazar günleri saat: 20.00'de yayınlanan "Şefin Özel Konuğu" yemek programı çekimlerini Yeşilyurt Lezzet Caddesi'ndeki Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda gerçekleştiren program ekibiyle bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Gastronomi, Turizm, Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Atak ile birlikte 'Şefin Özel Konuğu" yemek programının setini ziyaret etti.

Programının sunuculuğunu üstlenen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek Başkanı ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ve ekibinden çekimler hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Şefin Özel Konuğu' program ekibini Yeşilyurt'ta ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarının Malatya ve Yeşilyurt'un zengin mutfağında yer alan yemeklerin tanıtımı için önemli bir programa ev sahipliği yaptığını ifade eden Çınar, "Malatya'nın gastronomi alanında hak ettiği konuma ulaşması bakımından bölgemizde çok ciddi yatırımlarda yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Malatya hem tarih, hem de gastronomi kentidir. Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projeleri çatısı altında gerçekleşen yatırımlarımızın yanı sıra Çırmıhtı Lezzet Caddesi'ndeki konaklarımız ve müzelerimizle, geleneksel hayatımızın vazgeçilmez tatlarını, sofralarımızın eşsiz lezzetlerini iç ve dış turizme kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgemizdeki yemek kültürünü bilen deneyim sahibi esnaflarımızla, lokanta sahiplerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek bölgemizin bu eşsiz lezzetlerini geniş kesimlere duyurmaya çalışıyoruz. Bölgemize olan ilginin artması içinde tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Lezzet Caddemizdeki işletmelerimizi hizmete sunarak burayı ziyaret edenlerin gerek bölgenin tarihsel ruhunu yerinde görmesi gerekse de yemeklerinden tatması içinde güzel imkanlar sunduk. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız mimari yapısı, işlevselliği ve güzel mekanlarıyla sinema, dizi ve klip çekimlerinin yanı sıra yemek programlarında ev sahipliği yapması bizleri sevindirmektedir. TRT Belgesel kanalında yayınlanan 'Şefin Özel Konuğu' yemek programının çekimleri için Yeşilyurt'umuzda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek Başkanı ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ve ekibi de zengin yemek kültürümüzün tanıtımı için burada güzel bir program çekerek tanıtım çalışmalarımıza ciddi bir destek sağladılar. Alanında ciddi deneyimleri bulunan Ramazan Bingöl Başkanımız başta olmak üzere diğer şeflerimizle fikir alış verişinde bulunduk, onların öneri ve tespitlerinden faydalanacağız. Çekimleri Yeşilyurt Lezzet Caddemizde gerçekleşen programın başarılı geçmesi için de belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Malatya'ya özgü yemeklerimizin bilinirlilik ve tanınırlık seviyesini artırmak, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi bugünden geleceğe taşımak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Program yayınlandığı zaman gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından çok sayıda izleyici Malatya ve Yeşilyurt'un eşsiz yemeklerini tanıma fırsatına kavuşacak. Bu tür yayınlar bölgemize olan ilginin artmasına vesile olacaktır. TRT Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere programın çekimlerinde görev alan herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt'ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek Başkanı ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl de, "Malatya mutfağı kadim ve köklü bir geçmişe sahiptir. Buranın yemeklerinin uzun bir geçmişi vardır. Malatya denildiği zaman hemen akla kayısı geliyor ancak burası sadece kayısından ibaret değildir. Malatya mutfağı, dünyanın sayılı mutfaklarından bir tanesidir. Şimdi el ele vererek bu eşsiz yemekleri ülkemize ve dünyaya yeniden tanıtıp burayı bir gastronomi kenti yapmak içinde elimizden geleni yapmalıyız. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda Türkiye'de örnek alınacak çok güzel yatırımlar yapmış, gördük ve çok beğendik. Malatya'nın geleneksel kültürü ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin ihya edilmesi, hatırlanması ve gelecek nesillere taşınması için çok güzel bir cadde oluşturulmuş. Buradaki kültürel yatırımlar Malatya ve Türkiye için gerçekten çok önemlidir. İnanıyorum ki bu çalışmalardan sonra Yeşilyurt'a ve Lezzet Caddesi'ne yerli ve yabancı turistlerin büyük bir şevkle geleceklerine inanıyorum. Hem buradaki esnafların hem de yerli üreticilerin kazanması anlamına gelecektir. Bizlerde buranın tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya mutfağının Anadolu'nun en güzel mutfaklarından bir tanesi olduğunu söyleyen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, "TÜRES Genel Başkanımız ve Şefin Özel Konuğu programının sunucusu Ramazan Bingöl ve ekibini kentimizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Malatya'nın gastronomi alanında daha fazla öne çıkması için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın da bu anlamda ciddi gayretleri var. Malatya ve Yeşilyurt'un birbirinden güzel lezzetlerinin tanıtımı için bu tür programların büyük önemi vardır. Sayın Başkanımız ve değerli program ekibinin destekleriyle inşallah bölgemize olan ilgi artacaktır" ifadelerine yer verdi.

'Şefin Özel Konuğu' Programının Yönetmeni Osman Yüksel ise, "Yeşilyurt'ta olmaktan çok mutluyuz. Yeşilyurt Lezzet Caddesi çok güzel olmuş, caddeye girdiğiniz zaman buranın ruhunu hissedebiliyorsunuz. Bizler de buranın tüm güzelliğini ekranlara en güzel şekilde yansıtacağız" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi
Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi
Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı 17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek dağladı 16:37 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek dağladı
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı 16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı 15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu 15:08 Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu
Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek 14:30 Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar verecek Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı 14:08 Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı

Son Dakika Haberleri
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu
16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı
16:02 Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri
15:56 Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolara çıktı
15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı
15:27 Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş         
17:05
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı         
16:43
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri Ünlü isimlerden, ikinci kez kadın cinayeti iddiasıyla gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a ve adalet sistemine sert eleştiri         
16:03
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santralle ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok         
15:28
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık         
14:03
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar         
13:41
Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi         
13:16
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı         
13:07
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 17:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement