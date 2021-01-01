Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

01.01.2021 14:30
Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2021 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere 'hayırlı olsun' dileklerini paylaşıp dünyaya gelen her bebeğin mutlu bir geleceğin habercisi olduğunu söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2021 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek ailelere 'hayırlı olsun' dileklerini paylaşıp dünyaya gelen her bebeğin mutlu bir geleceğin habercisi olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte 2021 yılının ilk dakikalarında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret ederek, dünyaya gözlerini açan ilk bebeklerin ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının da yeni yılını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini paylaştıktan sonra, yeni yılın ilk bebeği olan 'Güldal' isimli kız çocuğu başta olmak üzere dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini paylaştı.

Yaşanılan mutlu ve güzel anlarda ailelerin sevinçlerin paylaşan Çınar, dünyaya gelen her bebeğin mutlu ve güzel yarınların habercisi olduğunu ifade edip, Yeşilyurt'un mutlu ve güzel yüzüne yeni bebeklerin farklı güzellikler kattığını ifade etti. Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan zor ve sıkıntıları günlerde, dünya gözlerini açan her bebeğin kendilerine umut aşıladığını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Öncelikle 2021 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın ilk dakikalarında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi ziyaret ederek, yeni bebeklerini kucaklarına alan ailelerimize hayırlı olsun dileklerimizi paylaştık. Dünyamız korona virüs salgını nedeniyle zor bir sınavdan geçerken, yaşanılan sıkıntılı günlerde dünyaya gözlerini açan her bebek, başta aileleri olmak üzere hepimize mutluluk vermektedir. En güzel günlerinde, anne ve babaların sevinç ve mutluluğuna ortak olmak, dünyaya gözlerini yeni açan güzel bebeklerimize bir nebze katkıda bulunmaktan çok büyük memnuniyet duymaktayız. Bir ailenin en büyük mutluluğu, bebek sahibi olmaktır. Cenab-ı Allah herke bu güzelliği yaşamasını nasip etsin. Geleceğimizin umut ışığı olan evlatlarımızın her biri bizler için çok değerli ve kıymetlidir. Rabbim tüm çocuklarımıza hayırlı, güzel, sağlıklı ve huzurlu bir ömür nasip etsin. Bu vesileyle, başta ailelerimiz olmak üzere şu anda hastanelerimizde büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan kahraman sağlık ordumuzun her bir neferinin yeni yılını kutluyorum. Korona virüs başta olmak üzere farklı hastalıkları nedeniyle hastanelerde veya evlerinde tedavi görev tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. 2021 yılı tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

Yeni bebeklerini kucaklarına alan ailelere çeyrek altın ve özel hediye paketlerini hediye eden Çınar, hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin de yeni yılını kutladı. - MALATYA

Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti
Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti - Son Dakika


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