Başkan Çınar, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesini İnceledi, Bilgiler Aldı

"Yeşilyurt, Sağlık Turizminde de Öncü ve Önde Olacaktır"

"HASAN ÇALIK DEVLET HASTANEMİZ SAĞLIK TURİZMİNE ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLAYACAK"

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Erhan Berk'ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın sağlık turizminde gelişen ve ilerleyen bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nin tadilat ve bakım çalışmalarından sonra modern bir görüntüye kavuştuğunu dile getiren Başkan Çınar, yeni bir ek binaya kavuşup mevcuttaki bölümleri iyileştirilen hastanenin sağlık turizmine ciddi katkılar sunacak bir yapıda hizmet verdiğini söyledi.

"SAĞLIK YATIRIMLARI, TOPLUMLARIN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİ GÖSTERİR"

Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nin yenilenme sürecinde gereken desteği verdiklerini dile getiren Başkan Çınar, "Sağlık alanındaki yatırımlar ve sunulan hizmetler toplumların gelişim düzeyini ortaya koyan en önemli göstergelerdir. Kentlerin tarihi mekânları, turistik alanları, yemekleri, geçmişten gelen kadim medeniyet özelliklerini dış dünyaya tanıtılmasının tarihine baktığımız zaman sağlık turizminin önemli bir yer kapladığını görmekteyiz. Turizmi sadece deniz ve güneşi olan yerlerle sınırlı tutmak, sadece bu alanlarla turizmi geliştirmek günümüz şartlarında mümkün değildir. Kentlerin gastronomi dünyasındaki yeri ve konumu, kış dönemindeki etkinlik alanları ve sağlık yönünden gelişmişlik seviyesi turizm ve tanıtım çalışmalarına ciddi katkı sunmaktadır. Özellikle insanların tedavilerini yaptırdıkları, umutsuz vaka olarak görülen hastalıklarına çözümlerinin bulunduğu, uzman doktor ve bilim adamlarının çalıştıkları sağlık kurumlarının fazlalaşmasına hassasiyetle bakan, bu alanda ciddi yatırım yapan ülkelerin ve kentlerin dünya genelinde daha fazla tercih edildiği kabul edilen bir gerçektir. Ülkemiz son 16 yılda sağlık yatırımlarında çok büyük mesafeler aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde özenle durduğu sağlık yatırımlarından büyük ölçüde nasibini alan Malatya'mız ise sağlık turizminde isminden söz ettirmeye başladı. Büyük devlet adamı, eski Cumhurbaşkanımız rahmet Turgut Özal'ın adının verildiği Tıp Merkezimiz, dünyada saygın bir yere sahip, marka olmuş çok kıymetli bir sağlık tesisidir. Uzman hekimlerin ve modern cihazların bulunduğu bu dev yatırımın Malatya'da olması bizim için en büyük avantajdır. Bununla birlikte Karaciğer Nakil Enstitüsü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin hizmete girmesi, 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin yanı sıra Onkoloji Hastanesi ile ilgili çalışmaların hızla devam etmesi, 300 Yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin inşaat ihalesinin yakın bir zamanda yapılacak olması sağlık yatırımlarında kentimizin hak ettiği hizmetleri görmesine vesile olmuştur. Doğanyol, Arguvan, Kale ve Kuluncak gibi ilçelerimizde yapılacak hastanelerin ihalelerinin tamamlanması merkez-kırsal ayrımı yapmadan sağlık yatırımlarının tüm ilçelerimizi kapsayacak şekilde devam ettiğinin en açık göstergesidir. MR cihazından tomografi cihazına, ultrason cihazından diyaliz merkezine, ambulans, helikopter ambulansı ve kar paletli ambulans aracına kadar bu alanda ki ciddi yatırımlar ve destekler Malatya'nın sağlık yatırımlarında ne kadar ileride olduğunu göstermektedir." dedi.

"YEŞİLYURT'UMUZ SAĞLIK TURİZMİ İÇİN UYGUN BİR YAPIYA SAHİPTİR"

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren sağlık yatırımlarında dünyayla rekabet edecek düzeye ulaştığını hatırlatan Başkan Çınar, " 2002 yılından önceki hastanelerimizin durumuyla, 2002 yılından bugüne kadar gelen süreçte dünyayla rekabet edilecek düzeye ulaşan sağlık yatırımlarının yanı sıra evde bakım hizmetlerinin artarak devam etmesi insanlarımıza verilen değerin en somut göstergesidir. Malatya'mız ise sağlık turizminde isminden söz ettiren, bu alanda büyük bir mesafe alıp, çevre illerden ve hatta yabancı ülkelerden bile hastaların tedavi edilmesini sağlayacak ciddi yatırımlara kavuşmuştur. Şehrimizde sağlık altyapısının oldukça iyi ve gelişmiş durumda olması, ekonomiyi, ticareti, sosyal ve kültürel gelişmeleri olumlu seviyede etkilerken, istihdam alanlarının oluşmasına vesile olmaktadır. Şehrimizi sağlık turizmin de daha fazla tercih edilen kentler arasına girmesi noktasında başlatılan hizmet atağına Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. İlçemiz sağlık turizminde öncü ve önde olabilmesi adına gereken alt yapıya sahiptir. Hasan Çalık Devlet Hastanemizin son yapılan ek binasının yanı sıra mevcuttaki alanlarının daha güzel bir görüntüye kavuşması Yeşilyurt'un sağlık turizminde 'bende varım' demesine yol açmıştır. Hastanemizin insanlarımıza yakışan seviyede sağlık hizmetlerini vermesini sağlayacak duruma ulaşmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümetimize, Bakanlarımıza, Valiliğimize, Milletvekillerimize, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine, Hastane Başhekimliğine, emeği geçen kamu, kurum ve kuruluşlara hemşerilerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hastanemiz kapasitesi ve kalite seviyesi yüksek hizmetleriyle Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza ve bölgemize yakışan bir seviyededir." dedi.