Başkan Çınar, Yeşilyurt muhtarlar dernek başkanı ve yönetimini ağırladı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanlığına yeniden seçilen Süleyman Şahbaz ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile uyumlu ve koordineli çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, " Yönetim Kurulumuzu güzel bir ortamda ağırlayan Belediye Başkanımıza öncelikle şahsım ve bütün muhtar arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Oldukça verimli geçen görüşmemizde hem yeni yönetim kurulumuzun çalışmaları hakkında Sayın Başkanımıza bilgi verdik hem de mahallelerimizin taleplerinin ilettik. Yönetim Kurulu olarak her hafta bir mahalle muhtarlığımızda bir araya gelerek, sorun ve sıkıntıları dosya haline getirip Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlara ileteceğiz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha güzel hizmetler sunmak içinde çalışma tempomuzu artıracağız, bu anlamda aldığımız kararları hayata geçireceğiz. Yeşilyurt Belediyemizle bizler her zaman uyumlu ve koordineli çalışıyoruz. Yeni dönemde de bu güzel birlikteliği el birliğiyle güçlendireceğiz" dedi.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneğinin yeni Yönetim Kuruluna başarılar temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Güven tazeleyerek yeniden Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilen Süleyman Şahbaz ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Bizler muhtarlarımızı milletimize hizmet yolunda en önemli yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Mahallelerdeki gözümüz, kulağımız olan muhtarlarımızla her zaman dayanışma içerisindeyiz. Mahalleleriyle ilgili taleplerini, çözüm önerilerini ve projelerini bizimle paylaşan muhtarlarımızın bu özveri çalışmalarıyla hizmetlerdeki kalite standardını daha iyi bir seviyeye çıkartmaktayız. Yeşilyurt'umuzun her alanda kalkınmasında muhtarlarımızın çok büyük rolü vardır. Muhtarlarımızın taleplerine imkanlarımız ölçüsünde destek vermeyi sürdürmekteyiz.2014 yılından bugüne kadar bölgemizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çok büyük mesafeler aldık. Tek gayemiz, bölgemizi her alanda ilerletmek ve büyütmektir. Yeşilyurt'umuzun hangi yatırıma ihtiyacı varsa onu yaptığımız istişareler neticesinde belirleyip muhtarlarımızın da fikir ve önerilerini mutlaka alarak gerçeğe dönüştürme noktasında adımlar atıyoruz. Yeşilyurt'u ilerletmek, güzelleştirmek ve yaşam seviyesini artırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Üzerinden iki yıl geçen seçimlerden bugüne kadar verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdik, vaatlerimizin yanı sıra 18 yeni projeyle de bölgemizi yeni güzelliklere kavuşturduk. Kentimizin ve ilçemizin marka değerine yeni katma değerler katmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bölgemizin gelişmesine yönelik projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştüreceğiz. Muhtarlarımızla istişarelerimizi sürdürerek hangi mahallenin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu belirleyip gerekli araştırma ve incelemelerden sonra bu hizmetleri halkımızla buluşturacağız. Cenabı- Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm hemşerilerimizin ve muhtarlarımızın Ramazan Ayını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, afiyet ve esenlikler nasip etsin" diye konuştu.