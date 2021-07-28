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Başkan Çınar, Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun Provalarını Takip Etti - Son Dakika

Başkan Çınar, Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun Provalarını Takip Etti

28.07.2021 11:29
Başkan Çınar, Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun Provalarını Takip Etti, System.String[]

Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun çalışmalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un değişim sürecinde büyük emekleri bulunan mahalle muhtarlarımızın, yöresel türkülerimizi yaşatmak ve geleceğe taşımak adına ortaya koydukları azim ve gayreti takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri, Yeşilyurt İlçesindeki Mahalle Muhtarlarının destekleriyle kurulan Yeşilyurt Muhtarlar Korosu, Müzik Öğretmeni Büşra Yiğit yönetiminde Malatya ve farklı yörelere ait türkülerin provalarına devam ediyor.

Yeşilyurt Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleşen eğitimleri aksatmadan sürdüren mahalle muhtarları, Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun kuruluşuna öncülük eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Muhtarlar Korosunda yer almaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Fatih Mahalle Muhtarı Nurettin Kaya, " Muhtar arkadaşlarımızla birlikte bir arada olmak, türkü söylemek gerçekten çok güzel. Mahalle sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yerine getirmek adına sahada yoğun bir şekilde çalışırken bu tür sosyal aktiviteler hepimize moral ve motivasyon aşılıyor.Burada bir anlamda stresimizi atmış oluyoruz.Emeği geçen herkesi sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin başarılı projelerinden bir tanesinde yer almaktan onur duyduklarını ifade eden Gazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Başıbüyük ise, " Yeşilyurt Muhtarlar Korosu gibi özel bir projeyi hayata geçiren Kent Konseyimize, Muhtarlık İşler Müdürlüğümüze, bize rehberlik yapan Büşra Yiğit Hocamıza ve bu güzel projenin altına imza atan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza görevinde üstün başarılar diliyoruz, her zaman yanında olduğumuzu bir kez belirtmek istiyoruz."dedi.

Mahalle Muhtarlarının Yeşilyurt Muhtarlar Korosu'nda ortaya koydukları azim ve gayreti takdirle karşıladıklarını belirten eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, " Yeşilyurt'un bütün renklerini barındıran Yeşilyurt Kent Konseyimizde provalarını sürdüren Yeşilyurt Muhtarlar Koromuz, ilerleyen zamanlarda katılacakları etkinlikler için hazırlıklarını sürdürürken, bizlerde değerli muhtarlarımıza moral aşılamak adına kendilerini ziyaret ettik. Yeşilyurt Belediyesi olarak fiziksel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra kültürel ve sosyal belediyecilik hizmetlerinde büyük bir ilerleme kat ettik. Meslek edindirme kurslarımız, yaz okullarımızla ve çeşitli etkinliklerimizle 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sosyal hayatlarına güzel ve anlamlı dokunuşlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sanatsal ve kültürel yönden kendilerini geliştirmeleri için de her türlü desteği veriyoruz.Toplumda farkındalık yaratan hizmetlerimize Yeşilyurt Muhtarlar Koromuzu da ekleyerek bu alanda da bölgemize örneklik teşkil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.Kent Konseyimiz ve Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz tarafından projelendirildikten sonra mahalle muhtarlarımızın büyük destekleriyle kurulan Yeşilyurt Muhtarlar Koromuz bilindiği üzere ilk kez Lezzet Caddemizde düzenlediğimiz etkinliklerde sahne aldı ve çok büyük ilgi gördü.Müzik Öğretmenimiz Sayın Büşra Yiğit yönetiminde hazırlıklarına devam eden mahalle muhtarlarımız, insanların gönül tellerine dokunan o güzel yöresel türkülerimizi en güzel şekilde söylemek adına büyük bir gayret gösteriyorlar.Muhtarlarımız gerek koro gerekse de solo şeklinde söyledikleri türkülerle, kendilerini yeni etkinliklere hazırlıyorlar. Muhtarlarımızın azmi, gayreti ve istekleri takdire şayandır.İlçemizin farklı bölgelerinde düzenleyeceğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerimizde koromuzu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Muhtarlarımızla böylesine güzel bir organizasyonda birlikte olmaktan kıvanç duymaktayız. Tüm muhtarlarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun Provalarını Takip Etti

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Muhtarlık, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, Yeşilyurt Muhtarlar Korosunun Provalarını Takip Etti - Son Dakika


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