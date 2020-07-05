Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt İkizce ve Özal Mahallelerindeki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına başlayan yol yenileme ve genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Hızla gelişen ve değişen Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerine ulaşımı...

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt İkizce ve Özal Mahallelerindeki araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına başlayan yol yenileme ve genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Hızla gelişen ve değişen Yeşilyurt'umuzun tüm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmak, araç ve yaya trafiğindeki akıcılık düzeyini artırmak adına çok yoğun çalışıyoruz" dedi.

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"Özal mahallemizin gelişimini doğru ve planlı bir sistemle yürüteceğiz"


Yeşilyurt'un dört bir tarafına ulaşımı kolaylaştırmak adına yol yenileme ve genişletme hizmetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun çehresini değiştiren yatırımlarımızı sağlıklı, planlı ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla uygulamaya devam ediyoruz. İlçemizin her alanda gelişiminde farklı bir öneme sahip olan ulaşım ağımızdaki konfor seviyesini artırmak adına gece gündüz demeden çaba sarf ediyoruz. Alanında uzman mesai arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla ilçemizin en ücra noktasına kadar kaliteli hizmetler ulaştırıyoruz. Kırsal bölgelerdeki yaşam seviyesini daha iyi noktaya taşıma gayretlerimiz kapsamında Özal mahallemizde hem mevcut yolları düzenliyoruz, hem de alternatif yol güzergahları açarak trafiği rahatlatıyoruz. Havaalanı yolu üzerinde bulunan ve son dönemlerde hızla gelişen Özal mahallemiz, kırsal bölgelerde yaşamak ve tarım yapmak isteyenlerin tercih ettiği yaşam alanlarımız içerisinde yer almaktadır. Bizlerde bu bölgedeki gelişimin doğru ve planlı bir şekilde sürmesi adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz " şeklinde konuştu.


"Özal Üniversitesinin yeni kampüsüne giden yolları da düzenliyoruz"


Turgut Özal Üniversitesinin yeni kampus alanının olduğu bölgedeki ulaşım ağını akıcı hale getirmek adına imar yollarını açtıklarını ifade eden Başkan Çınar, " Turgut Özal Üniversitemizin yeni kampus alanının yan tarafında, İkizce mahallemizin olduğu bölgede yeni yollarımızı açıyoruz. Buraya üniversitesinin gelmesiyle birlikte hızlı bir gelişim trendi yakaladı. Eylül ayı itibariyle üniversitemize öğrenci alımının yapılacak olması nedeniyle bizlerde bölgedeki ulaşım ağını akıcı ve konforlu hale getirmek adına çalışmalarımıza hız verdik. Yeni bir yaşam alanının kurulacağı bölgede bizlerde geçmişte alınan karar gereği inşa edilecek 94 konut için yeni imar yollarını tek tek açıyoruz. Bölgedeki yol başta olmak üzere diğer eksikliklerin hızla çözülmesiyle birlikte burası daha cazip hale gelecektir. Pandemi salgını nedeniyle daha sakin, tenha ve kırsal alanlara ciddi bir yönelim söz konusu, burada hizmete girecek olan 94 konutta bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.


İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal ile Özal Mahalle Muhtarı Vahap Ataş da, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, İkizce, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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