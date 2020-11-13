Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi

13.11.2020 14:51
Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi, System.String[]

Şeyhbayram Mahallesinde gerçekleşen yol yenileme, çevre düzenleme, kaldırım yenileme ve kilit taşı çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Planlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde caddelerimizin prestij seviyesini yükseltiyoruz" dedi.

Şeyhbayram Mahallesinde gerçekleşen yol yenileme, çevre düzenleme, kaldırım yenileme ve kilit taşı çalışmalarını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Planlı ve sistemli çalışmalarımız neticesinde caddelerimizin prestij seviyesini yükseltiyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un her noktasının daha temiz, daha konforlu ve daha nitelikli alanlara kavuşması adına devam eden hizmetleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şeyhbayram mahallesi Kadirşinas caddesinde gerçekleşen değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Yeşilyurt Belediyesinin bölgede çok yoğun çalıştığını ifade eden Şeyhbayram Mahalle Muhtarı Mustafa Canberk, "Yeşilyurt Belediyemiz mahallemizde kaldırım yenileme, asfalt ve cep otopark yapım işlerine devam ediyor.Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere emek veren herkese mahalle sakinlerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Mahallelerimize prestij seviyesi yüksek caddeler kazandırıyoruz"

Yeşilyurt'un bütün yaşam alanlarında yenileme ve dönüşüm hizmetlerine aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzun en kalabalık ve en hareketli mahallelerinden olan Şeyhbayram mahallemizin Kadirşinas caddemizde ki aydınlatma, alt yapı ve drenaj çalışmalarımızı tamamladıktan sonra üst yapı yatırımlarına hız verdik. Araç ve yaya trafiği açısından yoğun bir şekilde kullanılan bu güzel caddemizde aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı yıpranan yollarımızın kazı işlemlerinden sonra tam kaplamalı sıcak asfalt ile daha konforlu bir görüntüye ulaştıracağız. Bununla birlikte aydınlatma, kilit taşı döşeme, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte bu caddemizi prestij seviyesini daha iyi noktaya ulaştıracağız. Ekiplerimize çalışmalarında yardımcı olan mahalle muhtarımıza teşekkür ediyor, şimdiden tüm hizmetlerimizin mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Amacımız; Yeşilyurt'umuzun her bölgesindeki yaşam standardını yükseltmek ve mahalle sakinlerimizin daha temiz, daha konforlu ve daha güzel bir çevrede yaşamasını sağlamaktır. Havalarında iyi gitmesini fırsat bilerek ilçemizin dört bir tarafında ki cadde ve sokaklarımızın prestij seviyesini yükselterek, gelecek nesillere kalite standardı yüksek yollar, caddeler ve sokaklar emanet etmek istiyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve esnaflarda, hayata geçen yatırımlar ve devam eden hizmetlerden dolayı Çınar'a teşekkür etti. - MALATYA

Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi
Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi
Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi         
14:52
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı         
14:23
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor         
12:08
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 15:54:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çınar, yol ve kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei