Son Dakika Haberleri: Başkan Çoban, Aday Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Başkan Çoban, Aday Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesine yeni atanan aday öğretmenler, Ahlat Belediyesinin düzenlediği organizasyonla bir araya geldi.

Başkan Çoban, Aday Öğretmenlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesine yeni atanan aday öğretmenler, Ahlat Belediyesinin düzenlediği organizasyonla bir araya geldi.

Ahlat Belediyesi tarafından Ahlat Park Alışveriş Merkezindeki bir restoranda verilen akşam yemeğine Ahlat İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri ile aday öğretmenler katıldı. Programda konuşma yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bu tür programlarla göreve yeni başlayan öğretmenlerin kaymakamlık, belediye başkanlığı, milli eğitim müdürlüğü gibi resmi kurumların işleyişi hakkında bilgi edildiğini söyledi. Özden, yemekli program düzenleyen ve kendilerini ağırlayan Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'a teşekkür etti.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise, ilçenin genel tarihi hakkında bilgiler vererek, göreve yeni başlayan öğretmenlere başarılar diledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
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