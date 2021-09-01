Başkan Çoban: "Ahlat artık bir dünya merkezidir" - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 1071 Malazgirt Zaferi etkinlikleri kapsamında 100 bin civarında misafir ağırladıklarını belirterek, "Ahlat artık bir dünya merkezi haline gelmiştir" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları kapsamında "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"nde düzenlenen etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çoban, "950. yılını idrak etmiş olduğumuz 1071 kutlamalarının Ahlat-Malazgirt bandında bu yıl her ne kadar pandemi kuralları bizi kısmen sınırlandırmış olsa da istenilen maksada erişmiş bulunmaktayız. Allah'a şükürler olsun biz Ahlat'ta bir tarafta 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılını yad ederken diğer taraftan uluslar arası bir kongre merkezinin inşasını gerçekleştirmiş olduk. İlk defa bölgemizde gerçekleşen Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde 61 büyükelçimiz, takriben Doğu Anadolu Bölgesinin bütün valileri, bakanlar kurulumuz, kuvvet komutanlarımız, kısacası devletimizin zirvesi Ahlat'taydı. Aslında bir nevi Soçi ve Davos gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üst düzey bir toplantı ve istişare merkezini inşa etmiş oldular. Bu vesileyle de biz Cumhurbaşkanımıza bu büyük imzadan ötürü Ahlatlılar olarak, Bitlisliler olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin de Türk Dünyası Kongre Merkezi ve buluşma istişare merkezi anlamında Türki Cumhuriyeti devlet başkanlarının da toplantı çağrısı bu toplantı da bir kez daha yerini buldu. Biz sadece Türkiye'deki Yörük, Türkmen obalarıyla kalmadık tüm belediyelerimizi, büyükşehir belediyelerimizi ve aynı zamanda TİKA Başkanlığı aracılığıyla da 11 devletin mutfak lezzetini de Ahlat'ta icra etme şansını yakaladık. Ahlat artık bir dünya merkezidir. Bu vesileyle de tarihe Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu bu yer hak ettiği yeri elde etmiştir. Biz bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Devlet Bahçeli'ye bu emeklerinden ötürü millet olarak şükranlarımızı arz ediyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi.

"Selçuklu Meydan Mezarlığının günlük ziyaretçi sayısı 40 bini buldu"

Bu yıl etkinliklere ve kutlamalara çok üst düzey bir katılımla beraber halkın da yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Takriben etkinlik alanımızda günlük 40-50 bin civarında bir katılım oldu. Pandemiden dolayı sadece Cumhurbaşkanımızın geldiği gün alana sınırlı olarak 1071 kişi alarak mitingimizi yaptık. İlçemizde etkinlikler süresince 100 bin civarında misafir ağırladık. Selçuklu Meydan Mezarlığının günlük ziyaretçi sayısı 40 bini buldu. Buradaki milli ve kültürel mirasımız artık bir dünya envanteri olmuş, bu vesileyle de Kültür ve Turizm Bakanlığı da buradaki hazırlıklarını had safhaya çıkararak yoğunlaştırmaya başlamıştır. Biz Türkiye'nin en güzel millet bahçesini açarak milletimizi buraya davet ediyoruz. İlçemize ve belediyemize kazandırdığı en güzel millet bahçesinden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı Okçular Vakfı'na şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - BİTLİS