Başkan Çoban: "Buralar sevilmeye değer mübarek topraklardır" - Son Dakika

Başkan Çoban: "Buralar sevilmeye değer mübarek topraklardır"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin gerek Ahlat'a gerekse bölgeye çok büyük bir iltifat olduğunu söyledi.

Başkan Çoban:

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin gerek Ahlat'a gerekse bölgeye çok büyük bir iltifat olduğunu söyledi.

Ahlat'ta ecdada uygun ve sade bir tasarımla yapılan külliyenin fonksiyonu itibariyle bölge halkına ümit verdiğini vurgulayan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Yıllardır Ahlatlıların sevdayla beklediği, azimle ve gayretle ifade etmeye çalıştığımız, devletimizin burada bir külliyesinin olması gerekliliğini ifade ettik. Devletimizden olumlu cevap alarak ve bu çalışmayı da başlatmasıyla Cumhurbaşkanımızın aslında bölge insanına ne kadar önemle ehemmiyet verdiğini ama altında da Sultan Alparslan varisi olması itibariyle de ecdat mirasına ne kadar önem verdiğini hep beraber gördük. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı Ahlatlılar ve bölge olarak belirtiyoruz. Köşk mevzusunu belki de siyasi bir takım adresler polemik yaptılar, bunu saray ekseninde değerlendirerek Türkiye'nin israf noktaları şeklinde algılatmak istediler. Ama herkes gördü ki burada sembolik bir köşk var. Gram israf yok. Mimaride ve dizaynda tamamen sadelik var. Ecdadımıza uygun bir eser oraya çıkmıştır. En önemlisi de fonksiyonu itibariyle bölge halkına ümit vermiştir. Devletin burayı kucaklama anlamındaki yaklaşımı ve Avrupa ülkelerine de Doğu ile böyle terör örgütleriyle oynamayın diye iyi bir mesaj olmuştur. Çünkü kaybedeceğimiz toprağımız ve insanımız yoktur. Hem insanımız çok kıymetlidir hem de toprağımız değerlidir. Ahlat'ta birliğimizi, dirliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi muhafaza edecek bir sembolik külliyenin açılışı yapıldı" dedi.

"Van Gölü Havzası'nı muazzam bir cazibe merkezi haline dönüştürecektir"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bölge valileriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplantı yapmasının önemli olduğunu ve bununda ilerleyen zamanlarda komşu devletlerle düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapabileceğinin göstergesi olduğunu belirtti. Çoban, "Öyle zannediyorum ki Van Gölü Havzası muazzam bir cazibe merkezi haline dönüştürecektir. Bu çalışmayı çok uzun süreç içerisinde başlattım. Ama bugün neticelendirmenin mutluluğunu da ilçe olarak yaşıyoruz. Temelde şunu hususiyetle hem Cumhurbaşkanımızın hem de Devlet Bahçeli'nin kararlılığı ve iradesi, Ahlatlıların ise bu manadaki azimli taleple duruşları bu süreci tamamlamaya vesile olmuştur. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve Devlet Beyden razı olsun. Bu eserin arkasından ne tür hizmetlerin bölgede olacağını biliyoruz. İlimiz, ilçelerimiz ve bölgemiz bundan fevkalade ciddi bir memnuniyet içerisindedir. Devlet ilk defa Doğu Anadolu'da böyle bir kucaklama güzelliğini bu boyutta göstermiştir. Bizler bu bölgedeki gelişmeleri canı gönülden destekliyor ve tebrik ediyoruz. Burada Cumhurbaşkanlığı forsunun dalgalanması açık söylüyorum, ecdatla beraber günümüz insanına da müthiş bir iltifat olmuştur. Vesile olacağı hizmetlerde insanımız mutlu etmiş ve ümitlendirmiştir" diye konuştu.

"1071 Ahlat-Malazgirt kutlamaları artık marka bir festivale dönüşmüştür"

Başkan Çoban, pandemi dolayısıyla bu yıl kısıtlama olmasına rağmen etkinliklerin oldukça renkli görüntüler oluşturduğunu belirterek, "Bu yıl pandemiden dolayı her şey çok sınırlandırıldı. İnsanımızın hayatından daha önemli bir şey yok. Ama her şeye rağmen kamuoyuna ilan eden ve 'şartlar ne olursa olsun Sultan Alparslan gibi orada bir gece konaklayarak sabah Malazgirt'e geçeceğiz' mesajı Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlığını ve bölgeye olan muhabbetinin ne kadar üst seviyede olduğunun göstergesidir. Bundan mutlu ve gururluyuz. Burada etkinlik doğal seyrinde ve sevdayla yürütüldü. Okçular Vakfı'nı da yürekten kutluyoruz. Gelen belediyelerimize, Türkiye'deki sanatçılara ve katılan herkese teşekkür ediyoruz. Her şeyden önemlisi bu etkinlikleri oldukça sahiplenen halkımızı kutluyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen ecdadın ruhaniyetine ithaf edildiği için o gün bu vatan için şehit olan Sultan Alparslan ve ordusuna şükranlarını belirtmek için herkes alana koşmak için gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bey alanı bizzat ziyaret ettiler. 1071 Ahlat - Malazgirt artık marka bir festivale dönüşmüştür. Festivalimizde emek sahibi tüm kuruluşlara, bizlerden desteklerini esirgemeyen Bitlis Valimiz Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamımız Erkan İsa Erat'a, ulaştırmadan karayollarına, DSİ'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimizi Ahlatlılar olarak burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Her yıl böyle oluyor. Ahlat artık Türkiye'de aynı günde Cumhurbaşkanımız sayesinde Bakanlar Kurulunu, Kuvvet Komutanlarını, bürokratları ve valileri ağırlıyor. Bu ne büyük bir iltifattır. Bu nedenle devletimizin başında her türlü fedakarlığı göstererek, bu kadar sevdayla ecdat yadigarına sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Ahlatlılar bunu siyasi tüm polemiklerin üstünde tutarak hareket ediyorlar. Köşk mevzusunda siyaseten laf edenlere de sesleniyoruz. Sizinde burada seçmeniniz var. İncitmeyin. O seçmenlerde bu iltifattan çok memnun. Bir takım kişilerden başka bir tane bu şehirde ve bölgede bu hizmetten rahatsız kimseyi göremezsiniz. Gençlik kampı, otogar, cezaevi, 110 yataklı hastanemiz de bitti. Burada güzel gelişmeler yaşanıyor. Doğalgaz verilmeye başlandı. Bu hizmetlerin temelinde hükümetimiz var. Böyle bir gayret gösteriyoruz ve onlarda destek veriyor. Ahlat yeni bir cazibe merkezidir. Malazgirt bizim için çok önemli. Hadiseleri Ahlatlı olarak çok büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve sahip çıkıyoruz. Buralar sevilmeye değer mübarek topraklardır. Ahlat tarihte olduğu gibi bugünde çok önemli hizmetler üstleniyor" diye konuştu. - BİTLİS

Abdulalim Mümtaz Çoban, Sultan Alparslan, Malazgirt, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çoban: 'Buralar sevilmeye değer mübarek topraklardır' - Son Dakika


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