Başkan Çoban'dan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çoban, yayımladığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eder; ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah salgın hastalıktan, afetten ve musibetten bizleri muhafaza eylesin" dedi. - BİTLİS