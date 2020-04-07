Başkan Çoban'dan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Çoban'dan Berat Kandili mesajı
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Çoban, yayımladığı mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eder; ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun. Allah salgın hastalıktan, afetten ve musibetten bizleri muhafaza eylesin" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi