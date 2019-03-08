Son Dakika Haberleri: Başkan Çoban'dan Gazetecilere Teşekkür Plaketi

Başkan Çoban'dan Gazetecilere Teşekkür Plaketi

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçenin tanıtımına sunmuş oldukları katkıdan dolayı gazetecilere teşekkür plaketi verdi.

Başkan Çoban'dan Gazetecilere Teşekkür Plaketi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçenin tanıtımına sunmuş oldukları katkıdan dolayı gazetecilere teşekkür plaketi verdi.

İlçede görev yapan Yeni Ahlat Gazetesi, TRT ve İHA muhabiri Özkan Olcay ile Ahlat Selçuklu Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Anadolu Ajansı Ahlat muhabiri Serdar Adıyaman ile makamında bir araya gelen Başkan Çoban, gazetecileri Ahlat'ın tanıtımına göstermiş oldukları yakın ilgi ve başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Başkan Çoban, gazetecilerle bir süre sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gazetecilere plaket takdim eden Başkan Çoban, ilçenin tanıtımında etkin rol oynayan basın mensuplarını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:12 Kaynak: İHA

Özkan Olcay, Bitlis, Ahlat, Güncel
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