Başkan Çoban'dan

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Okul müdürünün Eğitim Sen'li öğretmene saldırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.



Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Okul müdürünün Eğitim Senli öğretmene saldırdığı iddalarının gerçeği yansıtmadığını ve okul müdürünün öğretmene görevini hatırlatması üzerine, öğretmenin amirine karşı gelerek fiili müdahalede bulunduğunu söyledi. Çoban, bir sendikanın açıklamasıyla müdürün hedef gösterilerek toplumun kutuplaşmasına zemin hazırlandığını söyledi.



Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaşanan olayla ilgili yetkili mercilerce inceleme başlatıldığını da hatırlatan Çoban adaletin tecelli edeceğine inandıklarını dile getirdi. Çoban, "Eğitim Bir Sen olarak eğitime ve eğitimciye yapılan saldırıyı her zaman topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördük. Eğitimin başı öteden beri şiddetle derttedir. Toplum olarak şiddeti normalleştiren duyarsızlığa savaş açmak zorundayız" diye konuştu.



"Her şartta her ortamda karşıyız"



Eğitim ve şiddeti aynı cümle içinde kullanmanın kendilerini yaraladığını vurgulayan Çoban, şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmenin mümkün olmayacağını belirterek, "Eğitim Bir Sen olarak eğitime ve eğitimci yapılan saldırıyı her zaman topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördük. Şiddetin her türlüsüne her şartta her ortamda karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyoruz" mesajını verdi. - ANTALYA