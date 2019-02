Başkan Çoban Motokros Şampiyonası'nın Maliyetini Açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Koçak'ın, kentte düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası için '47 milyon lira harcandığı söyleniyor' şeklinde basına yansıyan iddialara yanıt verdi. Başkan Çoban, Motokros Şampiyonası için 47 Milyon lira değil, 7 milyon lira harcandığını söyledi.



Motokros Şampiyonasına harcandığı iddia edilen meblağa yanıt vermek için Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Dünya Motokros Şampiyonası için parasal değer olarak en küçüğünden en büyüğüne yapılan tüm harcamaları kuruşu kuruşuna açıklayan Başkan Çoban, "İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Koçak Bey, geçtiğimiz hafta basın toplantısında Dünya Motokros Şampiyonası için '47 milyon Lira gibi bir harcamadan bahsediliyor' şeklinde bir cümle kullandı. Tabi kendisi basın toplantısında 'böyle söyleniyor' diyerek ihtiyatlı bir cümle kullandı. Ama biz biliyor ve duyuyoruz ki kendi özel sohbetlerinde '40 ile 50 milyon Lira arasında belediye buraya para harcadı, bu gereksiz bir harcamadır' şeklinde cümleler kullanıyor. Ben geçenlerde Dostlar Meclisi'nin davetine katılmıştım. Orada da 'belediye motokros için 40 milyon Lira para harcadı' şeklinde bir cümle kullanmış. Bugün gerçekleri tabiri caizse kuruşuna açıklamak için bu toplantıyı düzenledik" dedi.



Görev yaptığı iki dönemde şeffaf belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirten Başkan Burhanettin Çoban, "Ben 10 yıldır belediye meclis toplantılarında veya basın toplantılarında, 'Afyon'da yaşayan herkesin, siyasi partilerin, basın mensuplarının ya da ilgili ne kadar insan varsa belediyemizin her türlü harcamasını her türlü ihalesini çok rahat bir şekilde inceleme hakkına sahip olduğunu söylerim. Eğer Mahmut Bey de bu açıklamayı yapmak yerine veya özel sohbetlerde rakamları gerçek dışı beyan etmek yerine belediyemizin herhangi bir birimine başvursaydı kendisine yapılan harcamalar belgeleriyle kuruşu kuruşuna verilebilirdi" değerlendirmesini yaptı.



"2019 Motokros yarışmasının tanıtımı 12 Mart'ta yapılacak"



Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bunu Afyonkarahisar'ın başardığını vurgulayan Başkan Çoban, "Dünya Şampiyonası için yaptığımız pistle daha ilk organizasyonumuzda dünya motokros federasyonundan iki ödül aldık. Bunlardan birincisi en iyi medya altyapısı ödülü diğeri ise dünyanın en iyi pisti ödülü. Bu da demek ki Afyonkarahisar Motokros Pisti dünyanın en iyisi. Bu yarışlar dünyada her yıl 20 ülkede yapılıyor. Bu yıl ilk Çin ve Hong Kong da bu yarış takvimine dahil oldu. Düşünün Çin ve Hong Kong bile bizden bir yıl sonra bu yarış takvimine giriyor. 2019 yılında da ilimizde ikinci defa Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağını gerçekleştireceğiz. Ancak bu yıl bir farklılığımız var. Erkekler Motokros Şampiyonası'nın bir ayağını ilimizde gerçekleştirdiğimiz gibi Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonasının finali ile Avrupa Gençler Motokros şampiyonasının finalini yine ilimizde yapılacak. Geçen yıl 50 sporcu gelmişti bu yıl 150 sporcu ilimize gelecek. İnşallah 2019'da yapacağımız bu üç şampiyonanın tanıtımını da 12 Mart'ta yapacağız" ifadelerini kullandı.



Motokros Şampiyonası'nın etkinlik harcamalarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün, pistle ilgili harcamalarını ise Fen İşleri Müdürlüğü'nün yaptığını açıklayan Başkan Çoban, "Kültür Müdürlüğümüz genel toplamda 5 milyon 317 bin Lira harcama yapmış. Bu giderler içinde örneğin 530 Lira'ya folyo baskı yapılmış, o dahil harcama kalemine yazılmış. Yani tüm harcamalar en küçük ayrıntısına kadar hesap edilmiş. Harcamalar arasında en önemli kalemlerden bir tanesi organizasyon bedeli. Bunun da açıklaması şöyle ki; Dünya Motokros Federasyonu, Dünya Motokros Şampiyonası düzenlenen her ülkeden organizasyon bedeli alıyor. Bunun karşılığı 2018 yılında 1 milyon Euro idi, 2019 yılında 1 milyon 50 bin Euro olacak. Ancak biz ilk ödemelerimizi dövizler yükselmeden yaptık" dedi.



"47 Milyon Lira nerede 7 Milyon Lira nerede"



Şampiyona için bakanlık desteği de aldıkların açıklayan Başkan Çoban, "Fen İşleri Müdürlüğümüz orada iki tane bina ve tuvaletlerle birlikte motor yıkama yerleri gibi yerler yaptı. Bunun için KDV dahil 2 milyon 390 bin Lira para harcandı. Yine doğrudan temin yöntemiyle alınan malzemeler için 197 bin lira harcandı. Asfaltlama için 2 milyon 25 bin lira, alt temel ve üst temel malzemeleri için ise 2 milyon 100 bin lira harcandı. Toplamda yarış pisti için 6 milyon 713 bin lira harcandı. Bunun 5 milyon lirasını biz Ankara'dan bakanlıklardan destek aldık. Bunu düştüğümüz zaman pist yapımı için belediyemizin kasasından çıkan para 1 milyon 713 bin lira. Buna Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce yapılan 5 milyon 317 bin Lira'yı ilave ettiğimiz zaman tamamı pist ve organizasyon için belediyemizin kasasından çıkan para 7 milyon 30 bin liradır. 47 milyon lira nerede 7 milyon lira nerede. İzahını siz basın mensuplarına ve halkımıza bırakıyorum" diye konuştu.



"Pist burada hiçbir yere gittiği yok"



Pist için harcanan 6 milyon 713 bin Lira'nın sabit bir yatırım olduğuna dikkat çeken Başkan Burhanettin Çoban, "Pist için bu para harcandı; ancak bu pist burada ve hiçbir yere gittiği yok. 2019'da da 2020'de de 2030'da da 2050'de de bu masraf yapılmayacak. Çünkü o bina orada, o pist de orada. O asfalt padok alanı da orada. Dolayısıyla ilk pist yapım yılında biraz rakamlar yüksek gelebilir. O rakamlar açıklanan rakamın 47 milyon TL yüzde 18'i kadar. İnşallah bu yıl yapılacak şampiyona için Dünya Motosiklet Federasyonu'na organizasyon bedeli olarak 1 milyon 50 bin Euro ödenecek. Sadece 500 bin Lira civarında, o günkü ses sistemleri, tabelalar, led ekran giderleri, gelen misafirlerin yemek gibi ikramları olabilir. Topu topu gidecek para budur. 500 bin lira da böyle bir organizasyon için hiç para değildir" açıklamasını yaptı.



"2019 Şampiyonasının bedelini bakanlıklar karşılayacak"



Bu yılki şampiyonanın organizasyon bedelinin bakanlıkların karşılaşacağını açıklayan Başkan Çoban, "Geçen yıl biz tüm giderleri pist yapımı için Bakanlıktan aldığımız 5 milyon TL hariç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığı ile yaptığımız giderleri belediyemiz bütçesinden ödedik. Bu sene şöyle bir fark var. Orman ve Su İşleri Eski Bakanımız Veysel Eroğlu, Milletvekillerimiz Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile AK Parti Belediye Başkan Adayımız Mehmet Zeybek ile birlikte önce Kültür ve Turizm Bakanımızı daha sonra Gençlik ve Spor Bakanımızı ziyaret ettik. Bu organizasyonu kendilerine anlattık. Bu ziyaret neticesinde 2019 yılı için ödenecek 1 milyon 50 bin Euro'nun tamamını bakanlıklar ödüyor. 400 bin Euro'sunu da bakanlıklar şu anda ödedi. Geriye kaldı 650 bin Euro. Her iki bakanımız da projeyi çok önemsediklerini ifade ettiler. Gereken desteği vereceklerini söylediler. Hatta Gençlik ve Spor Bakanımız spor tesislerinin yapımı için ilave olarak bir para göndereceğini ziyaretimizde beyan etti. Yani biz 2019'da göreve gelecek arkadaşımız, harcadığı paranın tamamını bakanlıklardan almış olacak. Dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi'nden herhangi bir para çıkmayacak. Çıkan para da bugüne kadar 7 milyon TL'dir" ifadelerini kullandı.



"64 ülkede canlı, 180 ülkede banttan yayınlandı"



Motorsporları için harcanan 7 milyon TL karşılığında Afyonkarahisar ve ülkemizin elde ettiği kazanımları da anlatan Başkan Çoban, "Hem Türkiye'deki yazılı basının, internet basınının ve televizyonların reklam bedelleri hem de uluslararası spor kanallarının reklam bedellerini sizlerle paylaştık. Bu organizasyonumuz 1 milyar 800 milyon potansiyel izleyici kitlesine sahip ülkelerde dünyada 67 ülkede canlı yayınlanmış, bunun içerisinde önemli kanallarda 14 bin 400 saniye yayınlanmış. 14 bin 400 saniyede 120 dakika yani 2 saat yapıyor. Hırvatistan'da 1 saat, İtalya'da 1 saat, Amerika'da yaklaşık yine 1 saat yayınlanmış. Ayrıca programların gün içerisinde ve başka günlerde tekrarları var. 64 ülkede canlı, 180 ülkede banttan yayınlandı. Bu yayınlar kanalların, gazetelerin, internet sitelerinin reklam bedellerine göre hesap edersek yayınlanma saati ile 144 milyon Euroya tekabül ediyor. Siz bu işi reklam olarak yayınlatmak isteseniz 144 milyon Euro civarında bir yayın bedeli ödemeniz gerekiyor. Burada biz hem ülkemizi hem de şehrimizi tanıttık. Afyonkarahisar olarak Türkiye'de 81 il içerisinde bu işi yapabiliyoruz cesaretini gösterdik ve çok güzel bir şekilde bu işi başardık" diye belirtti.



"Büyük iş başardık"



Afyon'da bu şampiyona düzenlendikçe her yıl hem yurt dışından hem de yurt içinden izleyici kitlesinin artacağını kaydeden Başkan Çoban, "Büyük bir iş başardık. Bu işi de sadece ve sadece belediyemiz kasasından 7 milyon Lira çıkacak şekilde başardık. Bu önemli bir etkinliktir. Afyonkarahisar Belediyesi öyle güçlü bir hale gelmiş ki, eskiden spor için 100 bin lira dahi harcayamaz iken bugün milyonlarca lira sadece motor sporlarına değil, basketbola, voleybola, halı sahalara, spor tesislerine, spor kompleksine para harcayabilen bir belediye haline geldi. Bu konuda Türkiye'de ilk ve tektir. Böyle kulaktan dolma, hiçbir gerçeğe dayanmayan ifadelerle halkımızı yanıltmaya, halkımızı aldatma girişiminde bulunmaya kimse tevessül etmesin. Tabir-i caiz ise gerçekler yatsı vakti gelmeden ortaya çıkar" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

