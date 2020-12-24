Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kentte yeni yapılan 110 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı bitme aşamasına gelen hastane binasının inşaatını gezerek ilgililerden bilgi alan Çoban, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Şubat ayında hastanenin hasta kabul etmesinin planlandığını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Muazzam bir hastane ilçemize kazandırılmıştır. Sağlık Bakanlığımıza Ahlat'a hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün buradaki çalışmaları görünce ilçe halkı olarak çok büyük bir sorunumuzu çözdüğümüzün farkındayız. Çünkü tüm üniteleriyle hastanemiz C sınıfından B sınıfına atlayacak kadar kapsamlı olacak. Burada emeği geçen AK Parti Bitlis Milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e, İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a, Ahlat Devlet Hastanesi idarecilerine ve yüklenici firmaya teşekkür ederim. Hastanemiz 110 yatak kapasitelidir."

Çoban'a ziyaretinde Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.