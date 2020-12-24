Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu

24.12.2020 11:59
Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu, System.String[]

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kentte yeni yapılan 110 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kentte yeni yapılan 110 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapımı bitme aşamasına gelen hastane binasının inşaatını gezerek ilgililerden bilgi alan Çoban, yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Şubat ayında hastanenin hasta kabul etmesinin planlandığını belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Muazzam bir hastane ilçemize kazandırılmıştır. Sağlık Bakanlığımıza Ahlat'a hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bugün buradaki çalışmaları görünce ilçe halkı olarak çok büyük bir sorunumuzu çözdüğümüzün farkındayız. Çünkü tüm üniteleriyle hastanemiz C sınıfından B sınıfına atlayacak kadar kapsamlı olacak. Burada emeği geçen AK Parti Bitlis Milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e, İl Sağlık Müdürü Koray Okur'a, Ahlat Devlet Hastanesi idarecilerine ve yüklenici firmaya teşekkür ederim. Hastanemiz 110 yatak kapasitelidir."

Çoban'a ziyaretinde Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.

Abdulalim Mümtaz Çoban, Devlet Hastanesi, Hastane, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti İncirlik Üssü'nde hareketli dakikalar! Bahçeye drone düştü, savaş uçakları havalandı Sokak ortasında pompalı dehşeti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı
Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri         
11:46
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak Rahmetli Nur Yerlitaş'ın eşyaları SMA hastası bir bebeğin tedavisi için satılacak         
11:00
Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi Bayram dedenin yaktığı soba bir anda alev aldı! Çıkan yangında eşi yaşamını yitirdi         
10:51
Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir Son Dakika! Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir         
10:38
Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti         
10:26
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı         
10:18
"Devletten 1000 TL destek" mesajıyla vatandaşı dolandırıp paraları Bitcoin'e yatırmışlar         
10:09
Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı Korona sürecinde köşeyi dönen mermer mezar ustaları, iş yetiştiremeyince eleman almaya başladı         
09:28
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Koronaya karşı yeni tedavi bulundu! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi         
08:13
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 12:04:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çoban, yeni hastane binasında incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei