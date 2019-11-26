Son Dakika Haberleri: Başkan Çoğaç'tan Kaymakam Doğramacı için teşekkür mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Çoğaç'tan Kaymakam Doğramacı için teşekkür mesajı - Son Dakika

Başkan Çoğaç'tan Kaymakam Doğramacı için teşekkür mesajı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın ilçede başlattığı hizmetlerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Çoğaç'tan Kaymakam Doğramacı için teşekkür mesajı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın ilçede başlattığı hizmetlerinden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.


Başkan Vedat Çoğaç, yayımladığı mesajda, "Geçtiğimiz günlerde Kaymakamımız Osman Doğramacı'nın katkılarıyla üst yapı çalışmaları kapsamında bazı cadde ve sokaklarımızda yol asfaltlama çalışması yapıldı. İklim şartlarından kaynaklı, iş sezonun sonuna denk gelmesine rağmen esnafımızı da son derece memnun eden gayretli bir çalışma sonucunda, belki de uzun yıllardan sonra bu yollarımız toz, toprak ve çamurdan arındırılıp asfalta kavuşturuldu. Bu anlamda Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Osman Doğramacı'ya gösterdikleri samimiyet ve gayretlerinden dolayı biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak teşekkür ediyoruz. Şüphesiz ki baharın gelişiyle beraber her alanda yürütülen çalışmalara kalındığı yerden devam edileceği inancımızda tamdır. İlçemizde yürütülen tüm bu faaliyetlerin daha iyi, daha güzel bir Yüksekova için olduğunu bilmemiz gerekir. Çalışmaların aksamaması ve destek olmak adına eksik kaldığımız yönlerimizi tamamlayıp, üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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