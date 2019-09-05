Başkan Çöl'den hastane ziyareti

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çöl, hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyerek en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti.

Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hazım Bozca refakatinde hastanede ziyaretlerde bulunan Çöl, hasta yakınları ile de sohbetlerde bulunarak istek, dilek ve temennilerini dinleyerek karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Bulduğu her fırsatta hasta ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Çöl, "Bizler hastanelerde yatan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için buradayız ve yanlarındayız. Ben bu bağlamda gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza, hastane yönetimimize hastalarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.