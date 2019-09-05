Son Dakika Haberleri: Başkan Çöl'den hastane ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Çöl'den hastane ziyareti

3 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Çöl'den hastane ziyareti, System.String[]

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çöl, hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyerek en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti.

Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hazım Bozca refakatinde hastanede ziyaretlerde bulunan Çöl, hasta yakınları ile de sohbetlerde bulunarak istek, dilek ve temennilerini dinleyerek karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Bulduğu her fırsatta hasta ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Çöl, "Bizler hastanelerde yatan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için buradayız ve yanlarındayız. Ben bu bağlamda gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza, hastane yönetimimize hastalarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Sandıklı Devlet Hastanesi, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip
LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çöl'den hastane ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]