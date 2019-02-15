Başkan Çöl'e Ziyaretler
1 saat önce
Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Başkan Mustafa Çöl'e yeniden aday gösterimesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sandıklı
Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Başkan Mustafa Çöl
'e yeniden aday gösterimesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Sandıklı Belediyesinde başkanın makam odasında gerçekleştirilen ziyarette, Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Başkan Mustafa Çöl'e adaylık sürecinin kendisine hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.
Ziyarette Gönüllü Hanımlar Derneğinin yapacağı faaliyetler hakkında Başkan Çöl'e bilgi veren dernek üyeleri, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çöl, ziyarete gelen dernek üyelerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:14 Kaynak: AA
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