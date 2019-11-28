Başkan Çöl'e ziyaretler

Türk Hava Yolları İstasyon Şefi Erhan Bulut, Zafer Havalimanı İşletme Şefi Ali Ersan Altundal, Sandıklı Hüdai Termal Sağlık Turizmi Geliştirme ve Tanıtım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette Başkan Çöl ile görüşen heyet, Zafer Havalimanı'nın kapasitesinin arttırılması, Sandıklı ile Zafer Havalimanı arasında yapılabilecek ortak çalışmalar, kaplıca bölgesine gelen misafirlerin bu bölgeye hızlı ulaşmaları için yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, ilçenin potansiyelinin her geçen gün arttığını, özellikle kaplıca bölgesinin resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararı ile termal turizm alanları içerisinde kalmasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Bu bağlamda Türk Hava Yolları ile Sandıklı'nın önünü açacak projelerde birlikte çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, dönem dönem ya da belirli aralıklarla organizasyonlar yapılabileceğini söyledi.



Ziyaretin sonunda İstasyon Şefi Erhan Bulut Türk Hava Yolları uçağının bir maketini Başkan Çöl'e hediye etti.