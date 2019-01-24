Başkan Çöl, Hollanda'da Teknolojik Seralarda İncelemelerde Bulundu

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ziyaret ettiği Hollanda'da bulunan teknolojik seraları inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ziyaret ettiği Hollanda'da bulunan teknolojik seraları inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı.



Başkan Çöl, gurbetçi hemşerileri ile gönül köprüleri kurmaya, Sandıklı'dan aldığı selamları kendilerine ulaştırmaya devam ediyor.



İlçeye kazandırılması düşünülen projeleri de yakından inceleyen Başkan Mustafa Çöl, Hollanda'da bulunan teknolojik seraları inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Bugün Hollanda'da ilçemizin lokomotif sektörü haline gelen teknolojik sera ile ilgili ve sektöre bağlı yeni istihdam çalışmaları hakkında çalışmalar yaptık. Dünyanın en büyük çiçek fuarı ve mezadına katıldık. Yaklaşık 30 milyar Euro yıllık pazar payı var. Belediyemiz ile ilgili muhteşem bir projenin alt yapısını oluşturduk. Ülkemizde tüm belediyelere örnek ve satışı yapılacak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz, hayırlı olsun" dedi - AFYONKARAHİSAR

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