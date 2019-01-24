Son Dakika Haberleri: Başkan Çöl, Hollanda'da Teknolojik Seralarda İncelemelerde Bulundu

Başkan Çöl, Hollanda'da Teknolojik Seralarda İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ziyaret ettiği Hollanda'da bulunan teknolojik seraları inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Çöl, Hollanda'da Teknolojik Seralarda İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ziyaret ettiği Hollanda'da bulunan teknolojik seraları inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı.

Başkan Çöl, gurbetçi hemşerileri ile gönül köprüleri kurmaya, Sandıklı'dan aldığı selamları kendilerine ulaştırmaya devam ediyor.

İlçeye kazandırılması düşünülen projeleri de yakından inceleyen Başkan Mustafa Çöl, Hollanda'da bulunan teknolojik seraları inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "Bugün Hollanda'da ilçemizin lokomotif sektörü haline gelen teknolojik sera ile ilgili ve sektöre bağlı yeni istihdam çalışmaları hakkında çalışmalar yaptık. Dünyanın en büyük çiçek fuarı ve mezadına katıldık. Yaklaşık 30 milyar Euro yıllık pazar payı var. Belediyemiz ile ilgili muhteşem bir projenin alt yapısını oluşturduk. Ülkemizde tüm belediyelere örnek ve satışı yapılacak bir çalışmayı hayata geçiriyoruz, hayırlı olsun" dedi - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin Annesi Photoshop Mağduru Oldu İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:58:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çöl, Hollanda'da Teknolojik Seralarda İncelemelerde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]