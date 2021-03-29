Başkan Çöl İSTAFDER yeni hizmet binasının projesini inceledi - Son Dakika

Başkan Çöl İSTAFDER yeni hizmet binasının projesini inceledi
29.03.2021 15:32
Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (İSTAFDER) yeni yapılacak binasının projesini inceledi.
Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (İSTAFDER) yeni yapılacak binasının projesini inceledi.
İstanbul Afyonkarahisar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saltık ve beraberindeki heyet, Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, İstanbul'da yapılacak olan yeni hizmet binasının projelerini inceleyen Başkan Çöl, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saltık'a hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulundu.
Başkan Saltık ise Başkan Çöl'e çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR
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