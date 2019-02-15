Başkan Çöl, Mahalle Sakinlerini Evlerinde Ziyaret Ediyor
1 saat önce
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede her akşam mahalle sakinleriyle buluşuyor.
Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, ilçede her akşam mahalle sakinleriyle buluşuyor.
Mahalle buluşmaları etkinliği kapsamında ilçede Hisar Mahallesi, Çakır Mahallesi ve Çay Mahallesi
'nde vatandaşların evlerine konuk olan Başkan Mustafa Çöl, ilçede yapılacak yatırımlar hakkında mahalle sakinlerinin isteklerini dinliyor.
İlçedeki mahalleleri tek tek ziyaret edeceğini belirten Başkan Çöl, "Vatandaşlarımızın kapılarını açarak bizleri en güzel şekilde ağırlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallelerimize yapılacak yatırımlar hakkında mahalle sakinlerimize bilgiler veriyoruz. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunuyoruz. Önümüzdeki seçim dönemi sonrası yapılacak hizmetleri anlatmaya çalışıyoruz. Kapılarını bizlere açan mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: AA
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