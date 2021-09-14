Başkan Çöl minik öğrencileri unutmadı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni başlayan eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını dileterek, bundan önceki dönemlerde olduğunu gibi önümüzdeki yıllarda da eğitime verecekleri desteğe devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Çöl, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, 75. Yıl İlkokulu'na bir ziyaret gerçekleştirerek buradaki öğrencilerle bir araya geldiler. Okul Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından misafir edilen heyet, sınıflarda bulunan öğrencileri ziyaret ederek, eğitim ve öğretim hayatlarının başarılı geçmesini temenni edip, kendilerine hayırlı dersler dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR