Başkan Çöl, şehir kabristanında incelemede bulundu - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şehir kabristanında yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Kabristanda yürütülen bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Çöl, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeye ait jeotermal seralarda üretilen çiçeklerin şehir içi peyzaj düzenlemesinin yanında kabristanda da kullanıldığını ifade eden Çöl, kabristan içerisinde bulunan yollarda peyzaj düzenlemesinin baştan sona yeniden yapıldığını ve bittiği zaman kabristanın her tarafının çiçeklerle süsleneceğini söyledi.