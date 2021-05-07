Başkan Çöl sıcak yemek dağıtımını bizzat kendisi yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 7 yıldır yaklaşık 400 ailemize düzenli olarak yapılan sıcak yemek yardımını kendisi yaparak vatandaşlarımızla istişarelerde bulundu.

Yemek dağıtımı sırasında kapıda Başkan Mustafa Çöl'ü gören hemşehrileri kendisiyle sohbet edip istek, dilek ve temennilerini ilettiler. Sıcak yemek dağıtımından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çöl; "Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çözmek için buradayız. Özellikle Ramazan ayında maneviyatın, yardımlaşmanın, şükrün çok olduğu zaman dilimlerinde birbirimizin yanında daha çok olmalı, bu müstesna zaman dilimlerinde birbirimize daha çok zaman ayırmalı, destek olmalıyız. Belediye olarak sıcak yemek yardımı bizim görevimiz, yapmakla mükellef olduğumuz işlerin başında geliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızla güzel sohbetlerde bulunduk, istek ve şikayetleri varsa birinci ağızdan dinledik, çözülmesi için direktifleri yine burada verdik" dedi. - AFYONKARAHİSAR