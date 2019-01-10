Son Dakika Haberleri: Başkan Çöl'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Çöl'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

2 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çöl'ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çöl mesajında, "Geçmişten bugüne kadar insanlık bilgiye ihtiyaç duymuş, karşılıklı haberleşmenin ve bilgi alışverişinin yollarını aramıştır. İnsanlığın bu ihtiyacından ortaya çıkan basın ve gazetecilik mesleği, bugün gelişen teknoloji ve hızlı iletişimle birlikte günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Yaptıkları iş gereği gözlemleri, bağımsız duruşları ve tarafsız kimlikleri ile yönetim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi gören basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu bağlamda vatandaşlarımızın haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle zor şartlar altında, meslek etiğinden taviz vermeden gazeteciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde vatanı ve milleti için ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Sandıklı, Gazeteciler Günü, Güncel
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