Başkan Çöl, yemekhane çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Hüdai Kaplıcalarında bulunan yemekhanenin çalışanlarını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ramazan ayı münasebetiyle yoğun çalışan personel ile sohbet eden Çöl, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her gün hazırlanan yemekleri inceledi.



Pişen yemekleri sefer taslarına doldurarak çalışanlara yardımcı olan Çöl, yaptığı açıklamada, Ramazan ayında vatandaşlara hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Hüdai Kaplıcalarında bulunan yemekhanede her gün Belediye Düğün Salonunda ihtiyaç sahiplerine ikram ettikleri ve evlere gönderdikleri üç çeşit sıcak yemek için yoğun bir mesai harcandığını kaydeden Çöl, "Hazırlanan yemekler beş yıldır büyük bir itinayla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Ben bu hizmetlere vesile olan kaplıca yemekhanemizde çalışan bütün personelime göstermiş oldukları çabadan ve gayretten dolayı teşekkür ediyorum. İşlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.