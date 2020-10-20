Başkan Çolakbayrakdar, "110 farklı noktada şehrin altyapısını güçlendirdik" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "110 farklı noktada şehrin altyapısını güçlendirdik"

20.10.2020 11:26
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediyesi, Erkilet' ten başlayıp; Akin, Hasanarpa ve Kızık mahallelerine ulaşım sağlayan Boztepe Mahallesi 4 bin 200 metre uzunluğundaki Mahmut Şahin Caddesi'nde yeni etap yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Kocasinan Belediyesi, Erkilet' ten başlayıp; Akin, Hasanarpa ve Kızık mahallelerine ulaşım sağlayan Boztepe Mahallesi 4 bin 200 metre uzunluğundaki Mahmut Şahin Caddesi'nde yeni etap yol yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir' anlayışıyla 2020 yılında 110 farklı noktada yol yenileme çalışmaları gerçekleştirerek, şehrin altyapısını güçlendirdiklerini ve yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.

Boztepe Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Çolakbayrakdar, yenileme çalışmaları kapsamında bölgeye etaplar halinde çok amaçlı, geniş ve daha konforlu bir yol kazandıracaklarını vurguladı. Daha güzel Kocasinan için her alanda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yenileme çalışmaları kapsamında Boztepe Mahallesi'ndeki Mahmut Şahin Caddesi'nin yeni etap yol çalışmalarına başladık. Etaplar halinde yol yenileme çalışmalarınızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bizimle birlikte alt yapı kurumları; KASKİ, KCETAŞ ve doğalgaz gibi diğer alt yapı firmaları çalışmalar yapıyor. Bilindiği üzere; sadece yenileme kapsamında asfalt çalışması yapmıyoruz. Yolun bütün alt yapısıyla birlikte çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Boztepe Mahallemizde yenileyeceğimiz yol, Erkilet Bulvarı'ndan başlayarak; Elagöz, Hasanarpa, Yazır, Akin, Boyacı, Kızık ve Kuşçu mahallemize giden güzergahlardan birisi olmakla birlikte, Boztepe ve Sancaktepe Mahalle sakinlerimizin de yoğun olarak kullandığı yolu, etaplar halinde gerçekleştiriyoruz. Ulaşımı aksatmadan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında alternatif yolları kullanarak, yol çalışmamızı aralıksız devam ettiriyoruz. Etaplar halinde yolu tamamlayarak, bölge sakinlerine daha konforlu ulaşım imkanı sağlamış olacağız. 2020 yılında 110 farklı noktada gerçekleştirdiğimiz yol yenileme çalışmalarını, ay sonuna kadar hedeflediğimiz şekilde tamamlamış olacağız. Sonrasında ise hava koşulları elverdiği ölçüde yol çalışmalarını devam ettireceğiz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Kocasinan sunmak içindir." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, 110 farklı noktada şehrin altyapısını güçlendirdik
Başkan Çolakbayrakdar, 110 farklı noktada şehrin altyapısını güçlendirdik
Başkan Çolakbayrakdar, 110 farklı noktada şehrin altyapısını güçlendirdik

Kocasinan, Boztepe, Erkilet, Kızık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, '110 farklı noktada şehrin altyapısını güçlendirdik' - Son Dakika

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