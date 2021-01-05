Kocasinan'da 2020 yılında 533 iş yeri açıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında 533 iş yeri açma ruhsatı verildiğini ve ilgili mevzuatlar kapsamında 32 bine yakın iş yerine denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde son 6 yılda 3 bin 352 iş yeri açıldığını, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini vurguladı.

Yapılan yatırımlarla sadece Kocasinan'ın değil, Türkiye'nin güçlendiğini, büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

" Kayseri'nin sanayi ve ticaret alanları yoğun bir şekilde Kocasinan bölgesinde bulunmaktadır. Hem esnaf hem de sanayi siteleri ilçemizde yer almaktadır. Ticaretin kalbi adeta Kocasinan'da atmaktadır. Bu doğrultuda bizler biliyoruz ki yerelde Kocasinan'ı geliştirerek, Kayseri'yi büyütüyoruz. Kayseri'nin gelişmesi ve büyümesi de büyük ve güçlü Türkiye'nin gelişmesi demektir. Bu çerçevede gelecek nesillere daha güçlü ve daha büyük Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle ilçemizde açılan her iş yeri bizim için çok önemli ve değerlidir. Çünkü açılan her iş yeri yeni istihdam demektir. Ayrıca büyümenin, gelişmenin de bir ifadesidir."

İlçelerinde 2020'de 533 iş yeri açıldığını belirten Çolakbayrakdar, geçen yıl Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün bin 604, Zabıta Müdürlüğü'nün ise pazar yerleri de dahil 30 bin 371 iş yerinde denetim gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.