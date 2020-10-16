Başkan Çolakbayrakdar: "45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız"

16.10.2020 15:38
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında tıp fakültesi öğrencileri ve Sadiye Nuhoğlu İlkokulu öğrencileriyle birlikte ağaç dikti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan çalışmaları kapsamında tıp fakültesi öğrencileri ve Sadiye Nuhoğlu İlkokulu öğrencileriyle birlikte ağaç dikti. Başkan Çolakbayrakdar, hava koşulları elverdiğince 45 gün boyunca Kocasinan'ın her bir bölgesinde ağaçları toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Zümrüt Mahallesi'ndeki yeni yapılacak park alanında yüzlerce ağacın toprakla buluşturduğu etkinlikte öğrencilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayarak, "Kocasinan Belediyesi olarak ağaç dikim sezonuyla çalışmalarımıza başladık. Allah nasip ederse hava koşulları elverdiğince planladığımız 45 gün boyunca Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde ağaçları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Ağaç dikimlerimiz özellikle yeni park yapacağımız alanlarda yapıyoruz. Bu doğrultuda Zümrüt Mahallemizdeki modern pazar yerimizin yanında yapılacak olan yeni park alanımızı ağaçlandırdık. İnşallah gelecek yıl ise parklarımızda inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Yeni parklarımız, çocuklarımızın oynayacağı ve büyüklerimizin keyifli vakit geçirecekleri mekanlar olacak. Yapılan parkların hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği üzere ağaç dikim etkinliklerimizi; çocuklarımız, gençlerimiz ve değişik sosyal gruplarla gerçekleştiriyorduk. Pandemi sürecinden dolayı mümkün olduğunca daha az kişi ile ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Bundan dolayı sosyal grupların temsilcileriyle birlikte etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün ise tıp fakültesi öğrencilerle beraber ağaçlarımızı diktik. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tıp öğrencileri ve ilkokul öğrencileri ise daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Başkan Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. Ağaçların can suyunu ise Başkan Çolakbayrakdar ve öğrenciler verdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız
Başkan Çolakbayrakdar: 45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız
Başkan Çolakbayrakdar: 45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız
Başkan Çolakbayrakdar: 45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız
Başkan Çolakbayrakdar: 45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız
Başkan Çolakbayrakdar: 45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız

Ahmet Çolakbayrakdar, Tıp Fakültesi, Değerli Taş, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: '45 gün boyunca ağaçları toprakla buluşturacağız' - Son Dakika

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