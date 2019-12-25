Başkan Çolakbayrakdar'a meslekte 25. yıl onur ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'a meslekte 25. yıl onur ödülü - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'a meslekte 25. yıl onur ödülü

6 saat önce

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği tarafından mühendislik mesleğinde 25.yılını dolduran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a onur ödülü verildi.

Başkan Çolakbayrakdar'a meslekte 25. yıl onur ödülü, System.String[]

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliği tarafından mühendislik mesleğinde 25.yılını dolduran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a onur ödülü verildi. İnşaat Mühendisi olan Başkan Çolakbayrakdar, dünya üzerinde mühendis imzasının olmadığı bir işin yok denecek kadar az olduğunu belirterek, bu doğrultuda mühendislere çok iş düştüğünü söyledi.


İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Kayseri Temsilciliğinin konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde meslekte 25. ve 40. yılını dolduran mühendislere plaket verildi. Meslek hayatında 25.yılı doldurmuş olması münasebetiyle onur ödülü verilen Başkan Çolakbayrakdar; "Bu zamana kadar şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara nasıl götürebileceğimizin gayreti içerisinde olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim için önemli olan kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Mühendis denildiği zaman; hem şehrimiz hem ülkemiz adına çok kıymetli insanlardır. Ülkemizin ve dünyanın gelişmesinde farklı mühendislik gruplarının görevleri ve sorumlulukları vardır. Çünkü dünya üzerinde olan çalışmalarda muhakkak altında bir mühendis imzası taşımaktadır. Mühendis imzasının olmadığı bir iş yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı bizim ülkemiz ve şehrimiz için yapmamız gereken çok işler var. İnşallah sağlık ve sıhhat içerisinde nice nice yıllarda bir arada oluruz. 25. ve 40. yılını tamamlayan ve yeni mezun olan tüm meslektaşlarımı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.


İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Murat Yıldız ise yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

İnşaat Mühendisleri Odası, Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:11 Kaynak: İHA
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