Başkan Çolakbayrakdar'a Stk'lardan Tam Destek

Seçim çalışmaları kapsamında Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar , her daim STK 'ların destekçisi olacaklarını söyledi.Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Nevzat Barbaros ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Dernek Başkanı Nevzat Barbaros, Başkan Çolakbayrakdar'ın çalışmalarını ve hizmetlerini takdirle karşıladıklarını belirterek, "Başkanımız, kısa zamanda Kocasinan'a değer katan projeler hayata geçirdi" dedi.Başkan Çolakbayrakdar da şehirde yaşayan herkese hizmet etmek için yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza daha güzel bir Kocasinan sunabilmek için projeler geliştiriyoruz. Bütün gayretimiz, şehrimize güzel hizmetler kazandırmaktır. Bölgemizdeki her mahallenin kendine özgü ihtiyaçları var. Mevcut ve yeni projelerimizle mahallelerimize yapılan hizmetleri artırarak devam edeceğiz" diye konuştu.Başkan Çolakbayrakdar ardından Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Yusuf Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Yusuf Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a destek sözü verdi.Başkan Çolakbayrakdar ise farklı bölgelerden gelen tüm vatandaşlarla Kayseri 'de birlik-beraberlik ve huzur içerisinde yaşadıklarını ifade ederek, "Rabbim, bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. 4 yıldır Kayserili hemşehrilerime hizmet ediyoruz. 31 Mart'ta da vatandaşlarımızın teveccühü ve takdiriyle hizmetlerimize devam edeceğiz. Kayserili hemşehrilerimin layık olduğu hizmeti sunabilmek için el birliğiyle yatırım yapmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Yozgat ile komşu olan Kocasinanımızın bütün mahallelerine hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Göreve geldiğimden bu yana bütün mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ettim ve vatandaşlarımızın isteklerini öncelik sırasına göre bir bir yerine getiriyoruz. Yaptığımız projelerimizle 7'den 70'e herkese hizmet ulaştırıyoruz. Özellikle Kocasinan Akademi ile vatandaşlarımızın gönüllerine dokunduk. Çözüm Merkezimizle ise vatandaşlarımızın ayağına hizmet götürüyoruz. Vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetleri yerine getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Daha sonra Erzurumlular Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Timur Kurt ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, burada keyifli sohbetlere imza attı. Dernek Başkanı Timur Kurt, şehrin yöneticilerinin yapmış olduklarını hizmetlerle Kayseri'nin daha da güzelleştiğini ve burada yaşamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, destek sözü verdi.Başkan Çolakbayrakdar da 4 yıldır Kocasinan' a değer katan projeler ürettiklerine dikkat çekerek, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda farklı ve yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımız 31 Mart'ta teveccüh gösterirse hizmetlerimiz daha güzel olacak. Her kesime hitap eden projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu ile ilçe kadın kolları üyeleri de eşlik etti. - KAYSERİ