Başkan Çolakbayrakdar, "Argıncık Bölgesi Kayseri'ye Yakışır Bir Şehir Haline Gelecek"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleri ve TOKİ aracılığıyla Argıncık Bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını ve bölgenin Kayseri'ye yakışır bir şehir haline dönüşeceğini söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleri ve TOKİ aracılığıyla Argıncık Bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını ve bölgenin Kayseri'ye yakışır bir şehir haline dönüşeceğini söyledi.



Argıncık Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Her mahallenin kendine özgü ihtiyaç ve taleplerinin olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün mahallemizi tek tek ziyaret edip, vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çözümler ürettik. Her alanda elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık. Özellikle mahallelerimizin ihtiyacına göre kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardandır. Argıncık, bizim en önemli konu başladıklarından bir tanesidir. Bu bölgeyle ilgili yürüttüğümüz çalışmalarımız, önümüzdeki dönem çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Kayseri ziyaretinde şehrimizle yapılması düşünülen dönüşüm alanlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirdik ve birlikte alanı inceledik. Şehrin en acil dönüşmesi gereken yerlerini bizzat kendisine ilk ağızdan ilettim. Birincisi Argıncık bölgesine bağlı tüm mahalleler. İkincisi ise Sancaktepe, Boztepe, Hilal, Oruç Reis Mahallesi'nin olduğu bölgeler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle hep birlikte süreci başlatacağız. Vatandaşlarımızla ortak hareket ettiğimizde bu süreç daha hızlı bir şekilde yürür ve buranın değişimi, dönüşümü gerçekleşir. Allah nasip ederse Argıncık bölgesini değiştirip, dönüştürüp aziz milletimize yakışır bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.



MHP Kayseri Milletvekili Bakı Ersoy ise Başkan Çolakbayrakdar'ın proje tanıtım toplantısına katıldığını ve vizyon projelerinden çok etkilendiği belirterek, "En büyük projelerinden biri olan Argıncık Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi, hayata geçtiği zaman müthiş dönüşüm olacak. Bizlerde daha yaşanabilir Kayseri ve daha güzel Kocasinan için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR "DAHA MÜREFFEH YARINLAR İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"



Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların teveccühü ile yeni dönemde de güzel Kayseri'yi daha müreffeh yarınlara taşımak için durmadan çalışacaklarını söyledi.



İşçilerle bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Çolakbayrakdar, Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Milenyum Metal Fabrikası'nı ziyaret etti. Fabrikada çalışan işçilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların taleplerini dinledi. Tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Hangi mahallemizin, neye ihtiyacı varsa hepsini birer birer yapıyoruz. Özellikle mahallelerimizin daha güzel ve daha yaşanabilir olması için kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz. Bundan dolayıdır ki 4 yıldır 1 buçuk milyon metrekare alanda dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Devam eden projelerimizin yanı sıra yeni dönüşüm projelerimiz olan; Argıncık ve bağlı mahalleler ile Sancaktepe, Boztepe, Hilal ve Oruç Reis Mahallelerinin dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu gölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza inşallah daha iyi, daha modern ve daha konforlu bir şekilde yaşama imkanı sunacağız ve şehrin ihtiyacı olan diğer hizmetleri de ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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