Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plenti şantiyesini inceledi - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin yer aldığı şantiyede incelemede bulundu.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'nün daha etkin hizmet verebilmesi için faaliyet gösteren tesisleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem verdiklerini belirtti.

İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerinde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediye olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu sayede kırsalından şehir merkezine kadar Kocasinan'ın her bir noktasına kesintisiz hizmet ulaştırılmaktadır. Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip tesisimizle önümüzdeki yıl yapacağımız çalışmalarımızın planlaması adım adım ilerliyor. Bütün gayretimiz, gerek ulaşımda gerek alt yapıda bütün talepleri belirleyip, ihtiyaçları tamamlamış bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunabilmektir. Bunun için de bu tesisimiz gibi kendi kendine yetebilen ve ihtiyaçlarını kendi karşılayabilen bir Kocasinan için çalışıyoruz. Tesis noktasında yapmış olduğumuz çalışmalar artık sona yaklaştı. Etap etap yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte Kocasinan'ın her ihtiyacını belediyemizin kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyoruz."