Başkan Çolakbayrakdar: "Ata sporumuz güreş için takım kuracağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar: 'Ata sporumuz güreş için takım kuracağız' - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar: "Ata sporumuz güreş için takım kuracağız"

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında güreş takımı kurulacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, birçok branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde eden Kocasinan Spor Kulübü çatısı altında güreş takımı kurulacağını söyledi.


Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, "Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek oluyoruz. Bu doğrultuda meclis üyelerimizle aldığımız karar doğrultusunda amatör futbola gereken desteği veriyoruz. Katkılarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Özellikle şehrimizden yetişmiş sporcu ve antrenörlere çok daha fazla ihtiyaç olduğunu görebiliyoruz. Bu şehirde doğmuş ve Kayserispor'umuzun alt yapısında yetişmiş sporcular Kayserispor' da oynasa hepimizin de memnun olacağı bir durum olur. Bunların olabilmesi için de bu gibi tesislerin büyük önemi var." ifadelerini kullandı. Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Masa tenisi konusunda sağolsun Bekir Yıldız Abi'mizin o dönemde gerek tesis, gerek takım noktasında vermiş olduğu emekleri bugün başarılı sporcularımız tarafından taçlandırılmaktadır. Şu an geldiğimiz noktada Milli takım sporcuları masa tenisi takımımızın oyuncularından oluşmaktadır. Boks ve taekwando alanında ise bayan sporcularımız Türkiye birincisi ve üçüncüsü oldu. Demek ki; ilgilenince ve imkanlar sunulunca başarı da kaçınılmaz oluyor. Önemli olan insanlara yeterince imkanlar sunabilmektir. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir. Bu doğrultuda mahallelerimiz içerisinde spor tesislerimizi yaygın hale getiriyoruz. Sancaktepe, Boztepe ve Yeşil Mahalle'de yeni tesisler açıyoruz. Bu bölgelerdeki çocuklarımızın daha çok ferdi branşlarda talepleri var. Diğer yandan ise ata sporumuz güreş ile ilgili Kayseri'mizde çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ata sporu güreş ile ilgili takım oluşturmak için bir gayretin içerisindeyiz. Ayrıca çocuklarımızın futbol oynayabileceği 50'den fazla halı sahası yaptık ve ihtiyaç olan yerlerde yapmaya devam edeceğiz. Amacımız; vatanını, bayrağını ve milletini seven; milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir." diye konuştu.


TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, plaket takdim etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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