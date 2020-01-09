Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Basın çalışanları halkın sesidir' - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir"

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.


Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi: "Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir.


Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim." - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Gazeteciler Günü, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
18:08 Kahramanmaraş'ta polis soba zehirlenmesine karşı uyardı - Son Dakika
18:07 Evde 'Akrep'li aramada esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika
18:07 Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı - Son Dakika
18:06 Muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor - Son Dakika
18:02 Başkan Öz: 'Güçlü gazeteci, güçlü demokrasinin teminatıdır" - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]