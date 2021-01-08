Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir"

08.01.2021 13:39
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi: "Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim." - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Basın çalışanları halkın sesidir

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Basın çalışanları halkın sesidir' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor
Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti         
14:46
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada         
13:15
Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu         
13:09
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi         
11:18
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı Manchester United, Amad Diallo'yu renklerine bağladı         
10:07
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:55:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar, "Basın çalışanları halkın sesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei