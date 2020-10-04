Başkan Çolakbayrakdar: "Bu yıl içinde, 93 noktada çalışma gerçekleştirdik" - Son Dakika

'Yol medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürerek, 2020 yılında 93 noktada yenileme çalışmaları gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, son olarak Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde incelerken çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl içerisinde Kayseri ve Kocasinan'ın çehresini değiştiren 93 noktada çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

İncelemeler sırasında bölge sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Onlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara oyuncak hediye etti.

Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından farklı noktalarda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hava şartları elverdiği ölçüde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarımız başladı. Bütün mahallelerimizdeki ihtiyaç olan yerlerin teker teker asfaltlamasına devam ediyoruz. Bu yıl başından itibaren Fen İşleri Müdürlüğü'müzün yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi olarak başlamış olduğu ve nihayetlendirdiği çalışmaların 93'ncı noktasındayız. Farklı mahallelerimizde toplam 93 noktada gerek yol ve kaldırım çalışmaları ile ilgili altyapı gerekse asfaltlama ile ilgili üstyapı çalışmalarını tamamladık. Mevsim şartları elverdiğince yıl sonuna kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu mahallemizde hem Gerede hem de Susurluk Caddesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Fevziçakmak Mahallemizde çalışmalarımızda aralıksız sürüyor. İnşallah bu şekilde Kocasinan'ımızın her bir köşesinde; asfalt, otopark, kaldırım, yol ve çevre düzenlemesi olarak yenileme çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Kayseri'ye ve Kocasinan'ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak pandemi ile mücadelede tüm tedbirleri titizlikle uygularken bir yandan da rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bütün insanlığın bu süreçten kurtulması için hem dua ediyoruz hem de üzerimize düşen görevi harfiyen yerine getiriyoruz. İnşallah bu süreçten kurtulur, sağlıklı günlerde yeniden bir arada oluruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Yenileme çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren bölge sakinleri ve esnaflar ise daha güzel bir çevre ve daha konforlu bir yola kavuştukları için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ