Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımız İçin Mutlu Olabilecekleri Bir Şehir İnşa Ediyoruz"

Her hafta bir okul ziyareti gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulun, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklar için mutlu olabilecekleri bir şehir inşa ettiklerini söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak okulun öğrencileriyle bir araya gelerek, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Her hafta farklı okulları ziyaret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Ziyaretlerimizde geleceğimizi yetiştiren öğretmelerimizle bir araya gelip, fikir alışverişinde bulunuyoruz. 7'den 70'e herkesin Belediye Başkanı olabilmek için toplumun her kesimiyle bir araya gelerek, onların istekleri doğrultusunda projeler üretiyoruz. Bundan dolayı tabiri caizse kapı kapı geziyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek çocuklarımızındır. Bu doğrultuda gençlerimiz ve evlatlarımız için mutlu olabilecekleri bir şehir inşa ediyoruz." diye konuştu.



Mesleki olarak farklı branşlarda eğitim verildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; " Bizler de Kocasinan Akademi ile her yaş grubuna yönelik farklı ve yeni eğitimler veriyoruz. Özellikle söylemek istiyorum ki gençlerimizin geleceği için her alanda projelerde yer almaya hazırız. Kocasinan Akademi çatısı altında gençlerimize eğitim, spor, sanat ve kültürel faaliyetler gibi hizmetler sunuyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü sizler bu ülkenin teminatısınız. Büyük ve Güçlü Türkiye, sizlerle birlikte gitgide güçlenecek ve büyüyecek."



Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise Başkan Çolakbayrakdar'ın her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirterek, eğitim ve öğretime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatma Hökelek de Kocasinan Belediyesi'nin desteğiyle TÜBİTAK Projesi kapsamında 'En Değerli Varlığım Annem' çalışmasıyla bölge birincisi olduklarını belirterek, "Projemiz, TÜBİTAK bölge yarışmasında bölge birincisi olarak Türkiye finaline gitmeyi hak kazandı. Bundan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, "İnşallah hep birlikte geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir" dedi.



Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Çolakbayrakdar'ın öğretmenlerin talep ve temennilerini de dikkatle dinleyip not almasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

