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Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı

24.09.2021 13:59
Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile sağlıklı beslenmek isteyenlere ve çölyaklılara yönelik 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi için protokol imzaladı.

Kocasinan Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile sağlıklı beslenmek isteyenlere ve çölyaklılara yönelik 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projesi için protokol imzaladı. Projeyi imzalayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayserililere daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, şehrin yöresel ürünlerini 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' ile uluslararası arenada tanıtacaklarını vurguladı.

Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir tesis kurulması ve çölyaklıların glütensiz ürünlere kolayca ulaşmasını sağlayacak olan anlaşma, Kocasinan Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile protokol imzalandı. Çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yenilikçi ve sosyal odaklı hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Toplum içerisinde bütün katmanlarıyla ilgili farkındalığımızın olması lazım ve onların hayatlarını paylaşmamız gerekiyor. Bu çerçevede glüten duyarlılığı olan Kocasinanlı bireylere de belediye olarak elimizden geldiğince destek oluyoruz. Yaklaşık 4 yıldır glütensiz ürün paketi ile 200'e yakın çölyaklı ailesine destek oluyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Proje'miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Bu noktada imzaladığımız çalışma, inşallah şehrimize faydalı hizmet olur. Bu projeyle oluşturulacak olan üretim tesisiyle bu aileler buradan faydalanabilecekler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ORAN Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum. Özellikle belediye olarak yapmamız gereken işlerin en başında insanların hayatlarını kolaylaştırmak, mutlu etmek ve yüzlerini gülümsetebilmektir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Hemşehrilerimin yüzlerinde bir tebessüm bırakmışsak, bizim adımıza mutluluk vericidir" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi artırarak devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu, uzun ömürler dilerim" diyerek sözlerini noktaladı. ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projesi ile hem glütensiz ürünlerin imalatının olacağı hem de ürünlerin satılacağı bir mekanın olacağını belirterek, "Bu tesis, sadece şehrimiz için değil, bölge için besin merkezi olacak. Diğer illere ve belediyelere; glütensiz üretim merkeziyle büyük kolaylık sağlamış olacağız" diye konuştu.

Öte yandan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Proje ile Kayseri'nin yöresel mutfağını glütensiz olarak imalatının yapıldığı bir üretim tesisi kurulması, çölyaklıların glütensiz ürünlere kolayca ulaşması ve glütensiz Kayseri mutfağını Türkiye'ye tanıtılması hedefleniyor. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı
Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı
Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Emin, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar çölyaklılar için bir ilke imza attı - Son Dakika


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