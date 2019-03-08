Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Daha Sağlıklı Nesiller İçin Çalışıyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar, "Daha Sağlıklı Nesiller İçin Çalışıyoruz"

55 dakika önce

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş, OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarında dikkat çekici bir stantla yerini aldı. KAYÇEV standını ziyaret ederek, ürünleri inceleyen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, burada KAYÇEV'in organik ürettiği ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, "Kocasinan Belediyesi olarak çiftçilerimizin daha organik ürünler üretmesi noktasında elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünler çok önemlidir. İstiyoruz ki; çiftçilerimiz daha organik ürünler üreterek sağlığımıza daha fazla katkı sağlasınlar. Özellikle sağlıklı toplum, sağlıklı nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek oluyoruz. Daha sağlıklı bir nesil için çalışıyoruz. Gerek tıbbi ve aromatik bitkiler, gerekse siyez buğday üretimiyle her alanda vatandaşlarımıza daha sağlıklı yarınlar oluşturma noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik ürünlerin üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu

Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira Irak'tan Geldi, Mardin'e 15 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Daha Sağlıklı Nesiller İçin Çalışıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]