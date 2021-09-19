Başkan Çolakbayrakdar, "Daha temiz çevre için durmadan çalışıyoruz" - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi tarafından 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Kızılay Kocasinan Şubesi Gönülleriyle birlikte çevre temizliği farkındalığı oluşturmak adına etkinlik düzenlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başta çevre ve temizlik olmak üzere toplumsal duyarlılık gerektiren bütün konularda çeşitli etkinlikler düzenleyerek, toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

Mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetişmesine bağlı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak çalışıyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacağız. Yaşadığımız çevre hepimizin. Önemli olan çevremizin temiz tutulması noktasında bir duyarlılığımızın olmasıdır. Böylelikle hem işgücü noktasında hem de tasarruf noktasında sokağa atılmasını önlediğiniz her bir çöple ekonomiye dolaylı yoldan katkı sağlamış oluyoruz. Daha yaşanabilir bir Kocasinan ve daha yaşanabilir bir Kayseri'yi gerek yeşil alanlarıyla gerekse daha modern bir çevresiyle hep birlikte el birliğiyle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmaları artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ