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Başkan Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz"

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gömeç ve Oruç Reis Mahallelerindeki fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen çeşitli bitkileri inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gömeç ve Oruç Reis Mahallelerindeki fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen çeşitli bitkileri inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye çalıştıklarını söyledi.


Bitkilerin üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin çevreye verdiği önemle dikkat çeken bir belediye olduğunu ve bu doğrultuda çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek, "Gömeç ve Oruç Reis Mahallelerimizdeki fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerin bir kısmını sonbaharda bir kısmını da önümüzdeki yıl bahar mevsiminde toprakla buluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak en önem verdiğimiz faaliyetlerden birisi de çevreci bir belediyedir. Daha yeşil Kocasinan noktasında hem diktiğimiz çeşitli bitkiler hem de bu bitkilerin yetiştirilmesi için oluşturduğumuz sera ve fidanlığımızda ürettiğimiz bitkilerle, ilçemizin her bir köşesini yeşillendiriyoruz. Kayseri iklimine uygun farklı çeşitlerle yetiştirdiğimiz ağaçlarımız, toprakla buluşturmaya hazır vaziyette. Kocasinan'ın her bir köşesini yeşillendirmek ve o bölgeleri daha güzel bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Özellikle belediye olarak hem ilçenin ihtiyaçlarını karşılayacak mekanların oluşması sağlarken hem de bu mekanlarla birlikte tesislerin oluşmasına öncülük ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Gömeç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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