Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor

18.12.2020 13:38
Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2020 yılında 146 farklı noktada 130 bin ton asfalt serimi ve 110 kilometre yol yaptıklarını,6 yılda ise toplam 1 Milyon 233 bin ton asfalt serimi ve 940 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2020 yılında 146 farklı noktada 130 bin ton asfalt serimi ve 110 kilometre yol yaptıklarını,6 yılda ise toplam 1 Milyon 233 bin ton asfalt serimi ve 940 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Yapılan hizmetlerle ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle yenileme çerçevesinde, alt ve üst yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yapıyoruz. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında ise 146 farklı noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 6 yılda 1 milyon 233 bin ton asfalt serimi ve 940 kilometre yolu, hemşehrilerimin hizmetine sunduk. Ayrıca bu yıl, 81 farklı noktada 120 bin metrekare parke ile 2 bin 500 araçlık otopark ve 56 kilometre yaya yolu ilçemize kazandırdık. Bunları yaparken 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri genelinde kamudaki en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor." diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor
Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor
Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor
Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronadan ölenlerin yakılma zorunluluğu Sri Lanka'da Müslümanları ayağa kaldırdı Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Yasadışı yollarla ele geçirilen tarihi eseler süpürge kutusu ve yedek lastiğin içinden çıktı Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Pazarcılar yaptıkları defileyle mankenlere taş çıkarttı Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var
Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı Türkiye 2021'de erken seçime gider mi? Ünlü anketçiler gündemdeki soruyu yanıtladı         
13:28
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
10:24
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 13:53:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Çolakbayrakdar'dan asfalt çalışmalarıyla kırılması güç tarihi bir rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei