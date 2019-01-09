Son Dakika Haberleri: Başkan Çolakbayrakdar'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çolakbayrakdar'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; basın çalışanlarının halkın sesi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi: "Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. Böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın çalışanlarının hassasiyetlerinden bazıları da şüphesiz ki; meslek etiğinin çiğnenmemesi, insanların kişilik haklarına saygı gösterilmesi konusudur. Bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarının, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin ve Kocasinan'ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerine çalışmalarıyla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlimizde şevkle, fedakarca çalışan, işini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, güzel haberlere ulaşmalarını dilerim." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Gazeteciler Günü, Güncel
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