Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında hizmet - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında hizmet

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir günde toplam 16 tesisi yerinde inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında hizmet, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir günde toplam 16 tesisi yerinde inceledi. Kocasinan Akademi ile dünya standartlarında hizmet verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni yaşam alanları ve sosyal tesislerle farklılık oluşturduklarını ve Kayserililerin yaşam standardını yükselttiklerini söyledi.


Kocasinan'ın farklı noktalarında bulunan toplam 16 tesisin bölümlerini tek tek kontrol ederek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölge sakinleriyle, çocuklarla ve kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların gönüllerini aldı. Kocasinan'ın sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına önemli tesisler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. 'Nerede insan var ise biz orada olmalıyız' anlayışı içerisinde hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Yapmakla mükellef olduğumuz asli işlerimizin her geçen gün daha iyisini ve daha fazlasını nasıl yapabiliriz arayışı içerisindeyiz. Asla yapılanları yeterli görmeden, hep daha fazlası ve daha iyisi diyerek kendimize yeni hedefler çiziyor, yeni projeler hazırlıyoruz. Sadece bilindik belediyecilik hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. İnsanların hayatlarına dokunan ve yenilikçi bir anlayış ile teknolojiyi kullanarak ilçe sakinlerimize standartları yüksek hizmetler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.


Tesislerle vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunduklarına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Kocasinan Akademi ile 7'den 70'e herkesin içerisinde kendine yer bulabildiği; spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü, sanatsal yeteneklerin gün yüzüne çıktığı, yeni becerilerin kazanıldığı, eğitim ve öğrenim programlarının yürütüldüğü, spor branşlarında şehrimize madalyalar kazandıran sporcuların da yetiştiği geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Sosyal tesislerimiz hemşerilerimizin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği, nitelikli zaman geçirdikleri mekanlar haline geldi. Bütün gayretimiz, mahallerimizin değerini artırmak, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve insanımızı mutlu etmektir. Bu ve buna benzer projeleri artırarak sürdüreceğiz."


Kursiyerler ise "Kadınlara spor ve sosyal aktivitelerle, istihdam sağlayan aynı zamanda meslek edindirme kursları ile yetenek ve becerilerini geliştirme imkanı sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz." dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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