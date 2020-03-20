Başkan Çolakbayrakdar'dan

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların belediye hizmet binasındaki işlemlerini e-belediye uygulaması üzerinden yapmaları çağrısında bulundu.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşların belediye ile olan işleriyle ilgili tüm hizmetlerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi için her türlü teknolojik altyapının bulunduğunu belirtti.

Allah'ın yardımı ve vatandaşların duyarlılığıyla bu süreci güçlenerek atlatacaklarına inandığını kaydeden Çolakbayrakdar, şunları aktardı:

"Kıymetli hemşehrilerim, teknolojik altyapısı güçlü bir belediye olarak belediyemizin her türlü iletişim hatlarını uzaktan erişimle kullanabilir, belediyemizin hizmetlerinden kolayca faydalanabilirsiniz. Bu süreçte evde kalarak Çözüm Merkezi ve 0352 222 70 00 numaralı Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sitemiz www.kocasinan.bel.tr ve sosyal medya hesaplarımız facebook.com/kocasinanbelediyesi, instagram.com/kocasinanbelediyesi, twitter.com/KocasinanBld adreslerinden de taleplerinizi ulaştırıp, belediye hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Sizler bizim için önemli ve değerlisiniz. Bu bağlamda uyarılara hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum."