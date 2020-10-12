Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi

12.10.2020 13:12
Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Camikebir Mahallesi'nde gece boyunca devam eden temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde takip etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Camikebir Mahallesi'nde gece boyunca devam eden temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde yaşamaları için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle 'Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi'nin günlük hizmetlerinden biri olan mahalle mahalle temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Kocasinan'ın her bir köşesinde 7 gün 24 saat mesai mefhumu olmadan farklı hizmetlerle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu çerçevede Camikebir Mahallemizde yol, kaldırım, pazar yeri, cami ve temizlik ihtiyacı olan her noktada temizlik çalışmamız yapılıyor. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmeli içindir. Vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetleri en iyi şekilde yerine getirmek için bir gayretin ve çabanın içerisindeyiz. Bu noktada gece ve gündüz demeden fedakarca çalışan bütün ekibe teşekkür ediyorum. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan çalışmalar sayesinde ilçemiz sakinlerine daha sağlıklı ve daha temiz bir ortam sunuyoruz. Daha sağlıklı nesiller için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İlçe genelinde rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği yapan ekipler, özellikle enfeksiyonların yayılımını önlemek için özel etken maddeler barındıran sıvılarla bakteri ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yürütüyor.

Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise, kalabalık alanlarda hijyenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a sağlık alanında gösterdiği hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi
Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu temizlik mesaisi - Son Dakika

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