Başkan Çolakbayrakdar'dan Geri Dönüşüm Esnafına Müjde

Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Erciyes Hurdacılar Geri Dönüşüm Sitesini ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Çolakbayrakdar, esnafların hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için modern bir site inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Erciyes Hurdacılar Geri Dönüşüm Sitesini ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Çolakbayrakdar, esnafların hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için modern bir site inşa edeceklerinin müjdesini verdi.



AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, terminalde faaliyet gösteren otobüs firmalarının işletmecileri ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti. Yapılan çalışmaları anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımız ve esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz" dedi.



Ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getiren esnaflar ise Kocasinan Belediyesi'nin her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.



Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Erciyes Hurdacılar Geri Dönüşümcüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özhan ve dernek üyelerinin misafiri oldu. Vatandaşların ve esnafın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kocasinan'da yaşayan herkese hizmet ediyoruz. 4 yıldır şehrimize güzel hizmetler yaptık. İnşallah el birliğiyle Kocasinanımızı daha güzel yerlere getireceğiz. Bizim görevimiz, şehirde yaşayan insanımıza hizmet etmektir. Önemli olan aldığımız bayrağı daha iyi bir şekilde bir başkasına teslim etmek ve kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Özellikle bu memlekette yaşayan insanlara hizmet üretebilmektir. Esnafımıza yönelik projelerimizde onlara daha iyi nasıl hizmet üretirizin gayretini gösterdik. Her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.



Geri dönüşüm çalışmaların ülke ekonomisine olan katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz. Burada da geri dönüşüm yapan esnafımız da büyük destek veriyor. Geri dönüşümle hem ülke ekonomisine hem de doğaya katkı sağlanıyor. Bu açıdan buradaki esnafımız önemli bir hizmeti yerine getirmektedir. Esnafımızın hizmetlerini daha iyi yapabilmesi için modern bir siteye ihtiyacı var. İnşallah esnafımıza daha iyi ortam sunacağız" ifadelerini kullandı.



AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ise her zaman saha da olduklarını belirterek, "Bizler her zaman vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Amacımız, insanların gönüllerinde köprüler kurmaktır" dedi. - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak

Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı